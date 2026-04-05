Trump, mesaj agresiv către Iran: „Deschideți nenorocita de strâmtoare, ticăloși nebuni!”

Președintele SUA Donald Trum a ameinat Iranul să deschidă strâmtoare Ormuz, altfel, trupele americane vor lovi centralele electrice și podurile.

Donald Trump a dat încă un ultimatum Iranului | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Președintele american Donald Trump a amenințat duminică Iranul, într-un mesaj violent pe social media plin de insulte, că îi va lovi marți centralele electrice și podurile dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz, transmite AFP.





Donald Trump: „Veți ajunge în iad”

În urma ultimatumului de 48 de ore pe care l-a dat sâmbătă Iranului, Trump a scris acum pe rețeaua sa de socializare Truth Social că „marți va fi în Iran Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate într-una singură. Nimic nu se va compara cu asta!!! Deschideți nenorocita de strâmtoare, ticăloși nebuni, sau veți ajunge în Iad - VEȚI VEDEA! Slavă lui Allah”.

El a dat anterior Iranului mai multe ultimatumuri, pe care apoi le-a amânat, motivând că a decis astfel pentru a permite desfășurarea unor negocieri despre care a susținut că ar fi fost în derulare, cel mai recent ultimatum al său expirând pe 6 aprilie.

Iranul a negat însă orice negocieri cu Washingtonul, afirmând că ceea ce SUA prezintă ca „negocieri” sunt doar schimburi de mesaje prin intermediari, precum Pakistanul.

După unul dintre ultimatumurile lui Trump, Iranul a răspuns că Strâmtoarea Ormuz este deschisă pentru toate navele, cu excepția celor care au legături cu „inamicii Iranului”, iar dacă președintele SUA își pune în practică amenințarea această strâmtoare va fi închisă complet și Iranul va lovi instalațiile energetice regionale, interesele economice americane în regiune și infrastructurile vitale, aceasta din urmă fiind o referire la uzinele de desalinizare a apei marine.

CITEȘTE ȘI: