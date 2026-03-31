Marco Rubio anunță că SUA ar putea să-și reevalueze poziția față de NATO: „Ne vom ocupa de asta mai târziu”

Secretarul de stat american Marco Rubio amenință că SUA ar putea să-și reevalueze poziția față de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran.

Secretarul de stat american Marco Rubio amenință că SUA SUA ar putea să-și reevalueze poziția față de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran.

Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat Spania și alți aliați din cadrul NATO pentru sprijinul limitat acordat în războiul cu Iranul, sugerând că Washingtonul și-ar putea reevalua poziția față de Alianța Nord-Atlantică după încheierea conflictului în Orientul Mijlociu, relatează marți dpa, potrivit Agerpres.ro

SUA au constatat că Spania, țară membră NATO pe care s-au angajat să o apere, a refuzat să acorde Statelor Unite acces la spațiul său aerian și s-a lăudat cu aceasta, potrivit unei transcrieri a declarațiilor făcute de Marco Rubio pentru canalul de televiziune qatarez Al Jazeera, publicată luni de Departamentul de Stat. Mai mult, Washingtonul s-a confruntat cu o rezistență în ceea ce privește utilizarea bazelor militare din Spania și din alte părți, a spus el.

NATO este util SUA, întrucât permite staționarea de trupe și echipamente (americane) în străinătate, a indicat Rubio.

„Dar dacă NATO se rezumă doar la apărarea Europei în cazul unui atac, dar ne sunt refuzate drepturile de bază atunci când avem nevoie, acesta nu este un aranjament bun”, a declarat secretarul de stat american.

În aceste condiții, „e greu să rămâi angajat și să spui că acest lucru este benefic pentru SUA. Așadar, toate aceste aspecte vor trebui să fie reevaluate”, a adăugat Rubio, subliniind că NATO „nu poate fi o stradă cu sens unic”.

„Să sperăm că vom reuși să rezolvăm problema. Vom avea timp să ne ocupăm de aceasta mai târziu”, a spus el.

Spania și-a închis recent spațiul aerian pentru zborurile având legătură cu războiul din Iran, iar anterior au interzis SUA utilizarea bazelor Rota și Moron din Andaluzia pentru operațiuni. Aceste instalații sunt operate de mult timp în comun de Spania și SUA.

Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliații din cadrul NATO pentru ceea ce el consideră a fi un sprijin insuficient în acest conflict. Articolul 5 din clauza de apărare reciprocă a NATO nu se aplică războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, notează sursa citată.

