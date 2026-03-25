Conflictul din Orientul Mijlociu scoate Clujul în stradă! Oamenii protestează împotriva implicării României în „războiul SUA”.

Clujenii vor protesta, joi, împotriva războiului din Orientul Mijlociu. Acțiunea de protest are loc în urma deciziei CSAT, validate de Parlament, de a pune bazele militare din Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii la dispoziția trupelor americane.

Clujenii protestează împotriva implicării României în războiul din Orientul Mijlociu

Joi, 26 martie, clujenii sunt chemați să participe la o demonstrație publică, urmată de un marș împotriva implicării României în războiul Statelor Unite și al Israelului împotriva Iranului.

După cum arată organizatorii, acțiunea de protest este „deschisă oricui se poziționează împotriva războiului”.

Conflictul din Orientul Mijlociu scoate Clujul în stradă! Oamenii protestează împotriva implicării României „în războiul SUA”.

„Marșul este independent și neafiliat oricărei formațiuni politice, fiind organizat de mai multe persoane civile cu scopul de a trage un semnal de alarmă privind consecințele economice catastrofale și riscurile de securitate pe care le cauzează implicarea României în acest conflict”, se arată în mesajul transmis de organizatori.

Protestul clujenilor împotriva implicării României în războiul din Golf

Protestul are loc ca urmare a deciziei recente luate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și validate de Parlament de a pune bazele militare din Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii la dispoziția trupelor americane, pentru a lovi Iranul.

Organizatorii protestului transmit că „această decizie nu are nimic de-a face cu siguranța noastră, ci reprezintă un act prin care teritoriul României este transformat într-o țintă într-un conflict care nu ne aparține, cu toții fiind astfel vulnerabilizați în mod gratuit”.

Printre măsurile deja adoptate se numără exproprierea a 2.400 ha de teren din comunele Mihail Kogălniceanu și Lumina pentru extinderea bazei militare – care va fi folosită de SUA în scop ofensiv.

Localnicii din Luna, notificați de planurile militare de extindere

În comuna Luna, unde se află baza de la Câmpia Turzii, locuitorii au fost notificați abia în urma aprobării planurilor militare de extindere, iar statul a refuzat să le ofere orice formă de compensație pentru poluarea fonică, arată sursa citată.

Organizatorii amintesc de măsurile de austeritate suferite de-a lungul ultimului an și le contrastează cu suma de aprox. 90 de milioane de euro pe care MApN a oferit-o unor firme private de construcții (precum grupul Leviatan) pentru modernizarea unităților militare.

Costurile războiului sunt deja resimțite prin scumpirea alimentelor, a motorinei și a fertilizatorilor agricoli.

„Ne-am dori mai degrabă investiții publice în educație și sănătate. Ne-am dori mai degrabă plafonări ale prețurilor alimentelor, motorinei și fertilizatorilor agricoli. Ne-am dori ca statul român să ia, chiar și temporar, de pe umerii noștri măcar o parte din greutățile vieții de zi cu zi, nu să adauge și mai mult. Participarea țării noastre în acest conflict nu va aduce liniștirea austerității și nici a costurilor vieții noastre”, transmit persoanele care fac apelul la mobilizare.

Manifestația se va desfășura joi, cu plecare din Piața Mihai Viteazu, de la ora 18:00, fiind „deschisă oricui se poziționează împotriva războiului”.

„Marșul este independent și neafiliat oricărei formațiuni politice, fiind organizat de mai multe persoane civile cu scopul de a trage un semnal de alarmă privind consecințele economice catastrofale și riscurile de securitate pe care le cauzează implicarea României în acest conflict”, menționează sursa citată.

