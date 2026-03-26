DUHOAREA revine în Cluj-Napoca. Garda de Mediu explică de unde vin mirosurile.

Clujenii vor avea parte și în acest an de mirosuri insuportabile.

Sezonul de primăvară a revenit, iar odată cu activitățile specifice sezonului agricol Clujul nu scapă de o grijă: duhoarea.

Un nou episod de „Clujul PUTE”

Astfel că, în perioada 25 martie - 10 aprilie 2026, pe terenurile agricole din zona limitrofă a municipiului Cluj‑Napoca se desfășoară lucrări specifice sezonului agricol de primăvară, care includ aplicarea de îngrășăminte naturale pe suprafețele cultivate. Astfel pe raza municipiului se pot resimți, temporar, mirosuri neplăcute, specifice acestor activități dar care nu reprezintă un risc pentru sănătate.

Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Cluj monitorizează în această perioadă modul de aplicare a îngrășămintelor naturale.

Prea multe episoade urât mirositoare la Cluj

Astfel de mirosuri au apărut, tot mai des și anii trecuți în Cluj. Tot din cauza unor activități similare.

Un miros puternic resimțit a fost și anul trecut, în august, când mai multe sesizări au fost făcute la Garda de Mediu Cluj cu privire la mirosul persistent resimțit în câteva localități din județul Cluj.

Potrivit legislației în vigoare, în perioada aprilie - octombrie se pot desfășura activități de fertilizare organică a terenurilor.

La acea vreme, în urma verificărilor efectuate, Garda de Mediu Cluj a arătat că firmele care aplică îngrășăminte naturale au informat în prealabil autoritățile din localitățile Aiton, Săndulești și Tureni, precum și din municipiul Turda.

„Societatea Transavia, crescător de păsări, și Agronova, crescător de vaci de lapte, au notificat UAT-urile pe raza cărora are loc procesul de împrăștiere dejecții animaliere pe terenurile agricole administrate, respectiv municipiul Turda, comunele Săndulești, Aiton și Tureni”, se arata în informarea Gărzii de Mediu Cluj, în august 2025.

La câteva zile distanță, după anunțul transmis la mijlocul lunii august 2025 de către Garda de Mediu, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a oferit câteva explicații.

„Nu mai e de actualitate subiectul, dar periodic, în anumite perioade călduroase, revine mirosul. Am primit o analiză oficială făcută de Garda de Mediu Cluj, care a verificat în teren ceea ce sa întâmplat. A fost vorba în special de ziua de 14 august, unde Garda de Mediu a emis un comunicat (…). Din cauza căldurilor excesive, mirosurile pot fi resimțite și în localitățile învecinate în funcție de curenții de aer și direcția vântului”, a explicat edilul Clujului, în 21 august 2025.

Tot atunci, Emil Boc a spus că activitățile specifice de împrăștiere a îngrășămintelor se pot face, însă cu bun simț, cu respectarea normelor, a procedurilor.

Miros de amendă la Cluj

În septembrie 2025, Garda de Mediu a anunțat că a dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei în Cluj, din cauza mirosurilor.

În primele opt luni din 2025, Garda de Mediu Cluj a efectuat 677 inspectii la firme, instituți publice și persoane fizice din județ, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Potrivit sursei citate, cu această ocazie au fost aplicate 147 sanctiuni contraventionale, din care 77 de amenzi cu o valoare totală de 1.580.500 lei.

Activitate suspendată de Garda de Mediu Cluj

Atunci, Garda de Mediu Cluj a anunțat că a fost suspendată activitatea la două obiective si s-a dispus desfiintarea unei lucrari. Au fost formulate un numar de 11 sesizari penale.

Numărul sesizărilor înregistrate în 8 luni - 480 - cea mai mare parte o reprezintă sesizările pe mirosuri - 104, cu peste 21% din total.

CITEȘTE ȘI:

Referitor la sesizările pe mirosuri, 104 sesizări înregistrate, cele mai multe au fost înregistrate în luna august - 40 mai mult decăt dublu față de lunile anterioare; cele mai multe făceau referire la disconfortul creat de împrăștierea dejecțiilor animaliere pe trenurile agricole din comuna Aiton.

Primăriile din județul Cluj, în vizorul Gărzii de Mediu

În prima lună de toamnă din 2025 au fost desfășurate acțiuni de control la primăriile de pe raza județului Cluj cu privire la modul de gestionare al deșeurilor - respectarea obligațiilor pentru existența contractelor și a modului de funcționare a colectării, transportului, depozitărilor legale, a existenței centrelor de aport voluntar, unde localnicii se pot debarasa de deșeuri voluminoase ori deșeuri din construcții, colectarea selectivă, atingerea țintelor pentru materiale reciclabile, inclusiv materiale textile.

„Controalele în teren continuă și dorim să anunțăm agenții economici să își verifice valabilitatea actelor de reglementare, întrucât autorizațiile de mediu sunt valabile doar cu aplicarea vizei anuale, în caz contrar ele își pierd valabilitatea”, se mai arăta în comunicatul Gărzii de Mediu Cluj, transmis în septembrie 2025.

Din totalul controalelor efectuate de Garda de Mediu Cluj, 337 (aproximativ jumătate) au fost neplanificate și realizate pentru:

autosesizări GNM CJ CLUJ, realizarea măsurilor impuse prin actele de control, inspecții cu alte autorități etc. - 137.

rezolvarea unor sesizări/reclamații - 134

verificarea modului de respectare a condițiilor impuse prin acte de reglementare - 57

Cele mai multe inspecții din județul Cluj au avut drept scop rezolvarea unor reclamații/sesizări ori inspecții tematice dispuse de GNM Comisariatul Generat București.

CITEȘTE ȘI: