Amenzi de peste 1,5 mil. lei date de Garda de Mediu Cluj. Mirosul, problema principală. Primăriile din județ, luate și ele în vizor.

Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean (GNM CJ) Cluj a dat peste 140 de amenzi în primele opt luni ale acestui an.

Garda de Mediu Cluj a dat peste 140 de amenzi în județ în primele 8 luni din 2025 | Foto: monitorulcj.ro

În primele opt luni din 2025, Garda de Mediu Cluj a efectuat 677 inspectii la firme, instituți publice și persoane fizice din județ, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Mirosul, problema Clujului. Câte cazuri au fost?

Potrivit sursei citatem, cu această ocazie au fost aplicate 147 sanctiuni contraventionale, din care 77 de amenzi cu o valoare totală de 1.580.500 lei.

Peste 60% din valoarea amenzilor o reprezintă sancțiunile aplicate pentru lipsă acte de reglementare (Autorizațiilor de Mediu, avize, acorduri inclusiv lipsa vizei anuale la Autorizațiilor de Mediu care își pierd valabilitatea, dacă nu se solicită și nu se obține viza anuală de la Agenția pentru Protecția Mediului) si nerealizarea măsurilor dispuse prin actele de control, respectiv 18 sancțiuni însumează nu mai puțin de 900.000 lei, o medie de 50.000 lei.

Activitate suspendată de Garda de Mediu Cluj

A fost suspendată activitatea la două obiective si s-a dispus desfiintarea unei lucrari. Au fost formulate un numar de 11 sesizari penale.

Numărul sesizărilor înregistrate în 8 luni - 480 - cea mai mare parte o reprezintă sesizările pe mirosuri - 104, care reprezintă peste 21% din total.

Referitor la sesizările pe mirosuri, 104 sesizări înregistrate, cele mai multe au fost înregistrate în luna august - 40 mai mult decăt dublu față de lunile anterioare; cele mai multe făceau referire la disconfortul creat de împrăștierea dejecțiilor animaliere pe trenurile agricole din comuna Aiton.

Déjà vu cu mirosul de la Aiton care se simte până în Cluj-Napoca

Respectivele terenuri sunt administrate de societatea Transavia, crescător de păsări - și în perioada lunii august fac împrăștieri de îngrășământe organice solide și lichide în baza studiului agrochimic emis de firmă acreditată RENAR, activitate notificată către Primăria Aiton și efectuată cu respectarea prevederilor codului de bune practici agricole - publicat MO nr. 754 bis din 03.08.2021.

Alte sesizări înregistrate în număr mare sunt cele pe gestionarea deșeurilor - 84, ori pe biodiversitate - 69, unde sunt sesizate activități de excavări, cariere, acvacultură, creșterea animalelor.

Primăriile din județul Cluj, în vizorul Gărzii de Mediu

La ora actuală sunt în desfășurare acțiuni de control la primăriile de pe raza județului Cluj privind modul de gestionare al deșeurilor - respectarea obligațiilor privind existența contractelor și a modului de funcționare a colectării, transportului, depozitărilor legale, a existenței centrelor de aport voluntar, unde localnicii se pot debarasa de deșeuri voluminoase ori deșeuri din construcții, colectarea selectivă, atingerea țintelor pentru materiale reciclabile, inclusiv materiale textile.

„Controalele în teren continuă și dorim să anunțăm agenții economici să își verifice valabilitatea actelor de reglementare, întrucât autorizațiile de mediu sunt valabile doar cu aplicarea vizei anuale, în caz contrar ele își pierd valabilitatea”, se mai arată în comunicatul Gărzii de Mediu Cluj.

Din totalul controalelor efectuate de Garda de Mediu Cluj, 337 (aproximativ jumătate) au fost neplanificate și realizate pentru:

autosesizări GNM CJ CLUJ, realizarea măsurilor impuse prin actele de control, inspecții cu alte autorități etc. - 137.

rezolvarea unor sesizări /reclamații - 134

verificarea modului de respectare a condițiilor impuse prin acte de reglementare - 57

Cele mai multe inspectii din județul Cluj au avut drept scop rezolvarea unor reclamatii/sesizari ori inspectii tematice dispuse de GNM Comisariatul Generat Bucuresti.

