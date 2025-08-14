Miros puternic resimțit în mai multe localități din Cluj. Garda de Mediu: „Din cauza căldurii excesive și curenților de aer, mirosurile pot fi resimțite în mai multe zone”.

Miros neplăcut resimțit în mai multe localități din județul Cluj. Clujenii au făcut sesizări la Garda de Mediu.

Mai multe sesizări au fost făcute joi la Garda de Mediu Cluj cu privire la mirosul persistent resimțit în câteva localități din județul Cluj.

Potrivit legislației în vigoare, în perioada aprilie – octombrie se pot desfășura activități de fertilizare organică a terenurilor.

Garda de Mediu Comisariatul Județean Cluj a primit, joi, o serie de sesizări cu privire la mirosul puternic resimțit în mai multe zone din Cluj.

În urma verificărilor efectuate, Garda de Mediu Cluj arată că firmele care aplică îngrășăminte naturale au informat în prealabil autoritățile din localitățile Aiton, Săndulești și Tureni, precum și din municipiul Turda.

„Societatea Transavia, crescător de păsări, și Agronova, crescător de vaci de lapte, au notificat UAT-urile pe raza cărora are loc procesul de împrăștiere dejecții animaliere pe terenurile agricole administrate, respectuv municipiul Turda, comunele Săndulești, Aiton și Tureni”, se arată în informarea Gărzii de Mediu Cluj remisă monitorulcj.ro

Potrivit codului bunelor practici agricole, îngrășămintele organice solide și lichide pot fi aplicate în intervalul aprilie – octombrie, cu respectarea prevederilor legale.

„Datorită căldurii excesive, mirosurile pot fi resimțite și în localitățile învecinate, în funcție de curenții de aer, direcția vântului etc.”, transmite Garda de Mediu Cluj.

Monitorizarea calității aerului

În toamna lui 2023, autoritățile anunțau că județul Cluj va dispune de un laborator mobil propriu, pentru monitorizarea calității aerului, în condițiile în care mirosul neplăcut a fost resimțit zile în șir atât în municipiul Cluj-Napoca, dar și în alte localități din județ.

Atunci, mirosul din Cluj a fost explicat printr-un efect cumulat al lucrărilor de la ferma din Aiton, dar și de la centrul de deșeuri din județ. Astfel, mirosul a fost potențat în condițiile unor temperaturi ridicate și a mișcării curenților de aer. De altfel, rezultatele analizelor nu au evidențiat o depășire maximă admisă a indicilor specifici.

