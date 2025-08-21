De ce pute Clujul? Emil Boc: Până în octombrie vor mai fi mirosuri

De unde vine mirosul insuportabil resimțit în Cluj-Napoca? Primarul Emil Boc cere controale preventive.

Clujenii se plâng de mirosuri insuportabile atât pe stradâ, cât și în locuințe | Foto: monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc spune că a cerut Gărzii de Mediu să verifice dacă dejecțiile împrăștiate pe terenurile agricole respectă legea și cere controale periodice.

„Nu mai e de actualitate subiectul, dar periodic, în anumite perioade călduroase, revine mirosul. Am primit o analiză oficială făcută de Garda de Mediu Cluj, care a verificat în teren ceea ce sa întâmplat. A fost vorba în special de ziua de 14 august, unde Garda de Mediu a emis un comunicat și vă citesc doar concluziile. Societatea Transavia, crescător de păsări, și Agronova, crescător de vaci de lapte, au notificat UAT-urile pe raza cărora are loc procesul de împrăștiere de dejecții animaliere pe terenurile agricole pe care le administrează, respectiv, au informat municipiul Turda și comunele Săndulești, Aiton și Tureni. Îngrășămintele organice solide și lichide pot fi aplicate în intervalul aprilie-octombrie cu respectarea prevederilor legale. Din cauza căldurilor excesive, mirosurile pot fi resimțite și în localitățile învecinate în funcție de curenții de aer și direcția vântului”, a explicat edilul Clujului, joi, la un post de radio local.

Scandalul mirosurilor: Boc dă vina pe ferme, clujenii dau vina pe Primărie

„Exact ceea ce a fost și anul trecut și a fost un mare scandal, avertizează din timp. Să meargă cei de la Garda de Mediu să-i verifice dacă aruncarea acestor dejecții sunt făcute în condiții legale. Nu prima dată le împrăștii. Eu asta am cerut, avertizează, nu să reacționăm post factum. Pentru că, din nou, clujenii mă bombardează pe mine pe MyCluj cu 100 de întrebări că se resimte mirosul în Cluj. Eu am verificat, noi nu avem nicio o problemă cu absolut nimic și atunci noi tot timpul trebuie să dăm răspunsuri în locul altora. Am cerut Gărzii de Mediu și firmelor respective să anunțe în prealabil. Dar noi tot timpul reacționăm post factum, oamenii se enervează, oamenii nu știu despre ce e vorba și ajungem să purtăm dezbateri publice. Peste tot în lume se întâmpla asta, și în Europa, să fim bine înțeleși. Dar, în prealabil se verifică, merge un inspector de la Garda de Mediu măsoară, vede dacă răspunde standardelor legale. Eu aici vreau să ne asigurăm că ceea ce ce împrăștie este conform. A fost găinaț, stați un pic, verificăm dacă e acolo ce trebuie.

Până în octombrie aceste lucruri se mai pot face (...) Dacă lucrurile s-ar face cu bun simț, cu respectarea normelor, a procedurilor, viața noastră ar fi mult mai ușoară. Viața noastră e mai complicată atunci când oamenii nu respectă bunul simț, transformat în reguli și proceduri”, a mai spus Emil Boc.

Nu doar Clujul pute. Oradea are aceeași problemă!

Și Oradea a fost învăluită de un miros înțepător, greu de suportat. În mai multe cartiere s-a simțit un miros urât și înțepător. Autoritățile au identificat rapid sursa: duhoarea vine de la fermierii care fertilizează terenurile agricole din jurul Oradiei și care sunt autorizați să facă asta.

Potrivit comisarului șef al Gărzii de Mediu Bihor, Sever Șerbănescu, au fost împrăștiate dejecții de vaci ți dejecții de porci pe terenurile agricole.

Acest fenomen urât mirositor de lângă Oradea se repetă în fiecare vară, în zilele cu cele mai ridicate temperaturi, pentru că atunci dejecțiile se descompun cel mai rapid și, implicit, împrăștie cantități mai mari de mirosuri neplăcute, scrie presa locală.

