RIVUS, proiectul de 550 de milioane €, intră în execuție! Sorin Guttman: „Pe primele trei locuri s-au clasat: Jumbo, IKEA și Burger King."

Proiectul RIVUS Cluj-Napoca, dezvoltat de IULIUS și Atterbury Europe pe fosta platformă Carbochim, a intrat oficial în faza de execuție. Investiția vizează transformarea a 14 hectare într-un nou pol urban cu funcțiuni mixte, de la retail și office, până la cultură și spații verzi.

RIVUS Cluj-Napoca, cel mai mare proiect de reconversie urbană din România, a intrat în faza de execuție pe fosta platformă Carbochim.

Lucrările pentru RIVUS Cluj-Napoca au început oficial, marcând debutul celei mai ample dezvoltări de reconversie urbană din România. Proiectul presupune transformarea fostei platforme industriale Carbochim într-un ansamblu modern, integrat, orientat către comunitate, cu funcțiuni culturale, educaționale, de divertisment, office, retail și spații verzi.

Cu o investiție estimată la peste 550 de milioane de euro, dezvoltarea este gândită ca un pol de dezvoltare socio-economică pentru oraș, adaptat nevoilor actuale ale Clujului. Conceptul arhitectural este realizat în colaborare cu biroul internațional UNStudio și pune accent pe sustenabilitate, integrare urbană și identitate locală.

Cel mai mare lifestyle center din România

„Se demarează lucrările de construire. După cum știți, a fost un proces anevoios, de lungă durată”, a declarat Sorin Guttman, managerul proiectului, în cadrul conferinței de presă.

RIVUS va deveni cel mai mare centru de tip lifestyle din România, reunind peste 400 de magazine pe o suprafață de 142.000 mp de retail închiriabil. Peste 70% din spații sunt deja pre-închiriate, iar proiectul va aduce în premieră regională concepte precum cinema Cineplexx cu tehnologie IMAX, magazinul JUMBO, centrul de entertainment Hype by Kiddo, cea mai mare librărie-concept Cărturești și hypermarketul Auchan.

Oferta va fi completată de aproximativ 30 de restaurante și cafenele, dar și de concepte dezvoltate de antreprenori locali, ceea ce va contribui la diversitatea comercială și la susținerea economiei locale.

RIVUS va deveni cel mai mare lifestyle center din România, cu peste 400 de magazine, restaurante și concepte noi, într-un proiect deja pre-închiriat în proporție de peste 70%.

Componentă culturală și reconversie de patrimoniu

Un element important al proiectului îl reprezintă componenta culturală, prin reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial. Hala cu Arcade va deveni un centru pentru arte performative, iar clădirea administrativă din cărămidă roșie va fi integrată în circuitul public, cu funcțiuni administrative și de servicii.

„Două clădiri construite în timpul existenței fabricii Carbochim – una se află în stadiul în care am preluat-o, iar fostul sediu al fabricii, pe care l-am reabilitat – vor fi introduse în circuit cu funcțiuni de HoReCa și spații de birouri”, a declarat Sorin Guttman.

„Componenta culturală… pentru prima dată într-un proiect mixt din România vom avea o componentă culturală importantă, prin colaborările pe care ni le propunem și prin spațiile pe care le dezvoltăm pentru acest segment”, a declarat Sorin Guttman.

Această abordare păstrează identitatea istorică a zonei și o valorifică în beneficiul comunității.

Un nou parc și extinderea infrastructurii verzi

Dimensiunea verde este una definitorie pentru proiect. RIVUS va include un parc de 52.000 mp, cu peste 700 de arbori maturi și peste 100.000 de plante decorative, conectat cu Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura.

„Este al treilea an de când copacii sunt plantați temporar în pepinieră, pentru carantinare și aclimatizare”, a declarat Sorin Guttman.

În total, infrastructura verde din zonă va ajunge la aproximativ 140.000 mp, incluzând acoperișuri verzi, fațade înierbate și amenajarea malului Someșului pentru acces public. Proiectul urmărește creșterea calității vieții urbane și integrarea naturii în oraș.

Spațiile verzi devin elementul central al proiectului RIVUS Cluj-Napoca, care va include un parc de 52.000 mp, peste 700 de arbori maturi și peste 100.000 de plante decorative, toate integrate într-o rețea verde conectată cu Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura.

Investiții majore în mobilitate

Proiectul va fi susținut de investiții semnificative în infrastructură și mobilitate. Sunt prevăzute un pod rutier nou peste Someș, cu patru benzi, două pasarele pietonale, modernizarea străzilor din zonă și dezvoltarea de piste pentru biciclete.

De asemenea, vor fi amenajate până la 4.800 de locuri de parcare, dintre care 900 vor avea stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și 1.600 de locuri dedicate bicicletelor.

RIVUS beneficiază de cea mai mare finanțare acordată unei dezvoltări imobiliare din România, în valoare de 400 de milioane de euro. Creditul sindicalizat, acordat de Erste Bank, BCR, BERD și BRD, este condiționat de respectarea celor mai înalte standarde de sustenabilitate, precum LEED Platinum și EDGE Advanced.

Un proiect „cu și pentru comunitate”

„Noi am elaborat un studiu încă din perioada de pregătire a proiectului, prin care am întrebat comunitatea ce își dorește. Pe primele trei locuri s-au clasat Jumbo, IKEA și Burger King. Acestea sunt răspunsurile comunității din anul 2023”, a declarat Sorin Guttman.

Principalele branduri și concepte ce vor face parte din viitorul lifestyle center.

Pe panoul de prezentare al proiectului RIVUS au fost afișate o parte dintre brandurile și conceptele confirmate pentru viitorul lifestyle center, printre care se numără JUMBO, Cineplexx, Cărturești, Auchan, Intersport, Crocs, Furla, Himalaya, dar și concepte de entertainment și HoReCa precum Hype by Kiddo, Chin Chin, Meron sau Centrul Cultural Clujean.

Potrivit dezvoltatorilor, RIVUS va reda orașului o zonă inaccesibilă până acum și o va integra în circuitul urban, devenind un reper de regenerare urbană la nivel național. Proiectul este gândit ca un ansamblu cu identitate proprie, construit pentru comunitate și orientat către viitor, cu impact major asupra dezvoltării urbane a Clujului.

