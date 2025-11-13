Industria și inovația merg mână în mână - fabrica Carbochim își continuă activitatea în Cluj-Napoca, iar IULIUS transformă fosta platformă și o redă orașului prin proiectul RIVUS (P)

Conform unei analize realizate de Cushman & Wakefield Echinox, cele mai mari proiecte imobiliare dezvoltate în ultimii ani în România sunt predominant construite pe foste platforme industriale, un fenomen care redefinește structura urbană a marilor orașe.

Fostele fabrici, odinioară repere economice ale comunităților locale, se transformă treptat în spații urbane mixte și moderne, adaptate noilor nevoi de locuire, muncă și recreere.

Cluj-Napoca este un exemplu emblematic în această tendință. Potrivit Economica.net, aici se concentrează proiecte de regenerare urbană ce depășesc, cumulat, două miliarde de euro. Printre ele se numără și RIVUS, investiția de peste 550 milioane de euro a companiilor IULIUS și Atterbury Europe, realizată pe amplasamentul fostei platforme Carbochim.

Deosebit pentru acest demers este că activitatea Carbochim nu s-a încheiat odată cu transformarea zonei — dimpotrivă, aceasta continuă în Cluj-Napoca, într-o formă modernizată și sustenabilă.

O fabrică cu 76 de ani de istorie, reper al industriei din Cluj-Napoca

Fondată în 1949, Carbochim S.A. este cel mai mare producător de abrazive profesionale din România și una dintre puținele fabrici care au traversat cu succes tranziția postcomunistă. După mai bine de șapte decenii de activitate, fabrica a fost relocată în noi spații, printr-un proces amplu de retehnologizare și eficientizare, marca IULIUS. Investiția, estimată la 7 milioane de euro, a inclus achiziția de utilaje moderne, automatizarea liniilor de producție și instalarea de panouri fotovoltaice care reduc amprenta energetică a fabricii.

Astăzi, Carbochim funcționează pe Bulevardul Muncii, în hale complet modernizate, dotate cu cuptoare automatizate pentru uscare și ardere, care reduc consumul energetic cu până la 50%, precum și cu o presă de 300 de tone capabilă să înlocuiască patru prese vechi de peste jumătate de secol.

Secția de abrazivi pe suport, relocată pe Strada Orăștiei, completează infrastructura de producție. În total, compania are aproximativ 160 de angajați, iar condițiile de muncă au fost semnificativ îmbunătățite — de la controlul temperaturii și umidității, până la aportul crescut de lumină naturală.

Parcursul Carbochim marchează un moment simbolic pentru Cluj-Napoca: un oraș care reușește să păstreze o parte din identitatea sa industrială, în timp ce se reinventează. Vechea platformă din Piața 1 Mai se va transforma treptat în RIVUS, un nou reper urban, cu funcțiuni mixte — zone verzi, spații culturale, birouri și retail. Acesta va presupune un parc nou și spații verzi de 5,2 hectare cu deschidere spre Someș, peste 30 de restaurante, un centru cultural, birouri și peste 400 de magazine.

IULIUS – un model de reconversie urbană la nivel național

Grupul IULIUS a devenit, în ultimii ani, un nume sinonim cu regenerarea urbană în România, dezvoltând proiecte de tip mixed-use în marile orașe din țară: Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. Fiecare dintre aceste proiecte a fost construit pe principiul reconversiei și printr-o combinație echilibrată între funcțiuni economice, culturale și sociale.

Prin RIVUS, compania aduce la Cluj o investiție strategică, care păstrează legătura cu istoria locului, iar Carbochim este dovada că dezvoltarea poate însemna și continuitate — nu doar schimbare.