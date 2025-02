Clujul reinventat. RIVUS, proiectul revoluționar în care natura se întâlnește cu inovația, iar experiența de shopping se transformă într-o aventură la fiecare pas!

Proiectul de jumătate de miliard de euro al celor de la Iulius este gândit pentru fosta platformă Carbochim de pe malul Someșului și este cea mai mare investiție imobiliară.

Randare parc Rivus





Cu peste 400 de magazine, 30 de restaurante, 5,2 hectare de parc, peste 700 de copaci plantați, crearea unui nou pod rutier și a unor pasarele pietonale, acces direct la Someș și străzi modernizate, RIVUS aduce în exclusivitate pentru Cluj, dar și pentru România, un proiect mixed-use care, în curând, va deveni atracția principală a locuitorilor.



monitorulcj.ro. a stat de vorbă cu Sorin Guttman, managerul RIVUS, cel mai complex proiect gândit în ultimii ani pentru Cluj Napoca.

– Ce înseamnă un proiect „sustenabil”? Se referă doar la partea de spații verzi, la sustenabilitatea ecologică? Ce alte beneficii va avea comunitatea în urma reconversiei zonei respective, ulterior deschiderii complexului Rivus?

– RIVUS este un concept ce implementează principiile sustenabilității în detaliu, demers realizat împreună cu experții de la UNStudio. Proiectul va include 5,2 hectare de parc, și va integra vegetație pe clădirea principală destinată retailului, cu fațade acoperite de plante și un acoperiș verde. De asemenea, plantarea a peste 700 de copaci va ajuta la diminuarea efectului de insulă de căldură. În sine, dezvoltarea RIVUS prin reconversia unei platforme industriale reprezintă o strategie sustenabilă, contribuind la combaterea fenomenul de sprawl, focusându-ne pe o zonă neutilizată, dar care este amplasată în mijlocul orașului.

RIVUS va include clădiri cu un nivel ridicat de eficiență energetică, cunoscute sub denumirea de clădiri cu un consum de energie aproape zero (nZEB), va asigura o deschidere la râul Someș, se vor folosi materiale naturale, iar designul arhitectural va maximiza aportul de lumină naturală în interior, contribuind și la eficiența energetică.

În direcția sustenabilității sunt și investițiile în mobilitate și conectivitate (un pod rutier și două poduri pietonale peste Someș, piste pentru biciclete, străzi modernizate și spații publice amenajate), toate menite să sprijine transportul prietenos cu mediul și integrarea zonei ca parte activă a orașului. Sigur, putem vorbi de nenumărate aspecte, dacă intrăm în detaliu, de la alei care permit circularea apei, amenajări cu scopul de a susține biodiversitatea zonei, analiza curenților de aer, pentru optimizarea consumului de resurse, până la producția de energie din surse regenerabile. RIVUS va contribui la dezvoltarea comunității, atât prin mixul de funcțiuni propus, personalizat pe nevoile locuitorilor, dar și printr-un program cultural și de entertainment unic în România pentru un proiect real-estate.

– Proiectul este mare. Mulți se sperie când aud astfel de adjective. Este Rivus chiar atât de „mare” raportat la așteptările clujenilor și la spațiul generos de care se bucură?

– RIVUS este un proiect complex și va fi un lifestyle center în adevăratul sens al cuvântului. Nu vorbim doar despre un simplu mall, ci despre un proiect care vine la pachet cu numeroase funcțiuni pentru întreaga familie. Am gândit RIVUS în așa fel încât să întrunească dorințele întregii comunități.

Vom avea 5,2 hectare de spații verzi la sol, o grădină japoneză, un centru dedicat artelor performative găzduit în hala cu arcade, pe care o păstrăm și o recondiționăm, o sală de spectacole, magazine, cafenele și restaurante cu vedere spre Someș, piste de biciclete, o clădire de office, funcțiuni sportive și medicale, practic tot ce are nevoie o persoană pentru un stil de viață activ.

Rivus va avea o suprafață totală de retail de 145.000 mp unde vor intra funcțiunile culturale, de entertainment, un cinematograf de ultima generație, funcțiuni medicale și sportive, ancore extinse specializate home&deco, DIY , etc., una fiind deja anunțată - Jumbo, și zona de shopping. Înainte de a realiza un proiect de o asemenea amploare am făcut studii amănunțite de piață și am consultat dorințele clujenilor pe platforma partedincluj.ro, care a rămas un dialog deschis, dar și prin intermediul a două studii realizate de IRES. Clujenii ne-au prezentat ideile și așteptările lor, iar noi le-am inclus în proiect.

– 5,2 hectare de spațiu verde… Aproape jumătate din suprafața Parcului Central (13 hectare). Despre ce fel de spațiu verde este vorba? Ne așteptăm și la arbori mari sau, așa cum susțin unii activiști civici, va fi „despuiat”, foarte mult beton?!

– Spațiul verde reprezintă acea funcțiune din proiect unde investim poate cea mai mare parte din dedicarea noastră, pentru că avem exemplul celorlalte proiecte mixed-use ale companiei, Palas Iași și Iulius Town din Timișoara, care ne-au demonstrat că existența unui spațiu verde generos este foarte apreciat de comunitate. Locuitorii din marile orașe își doresc să petreacă timp în natură, iar dacă natura este aproape de centrul orașului, cu atât mai bine.

Întregul proiect va fi dedicat conceptului de sustenabilitate: chiar și corpul principal de clădire va beneficia de un acoperiș înierbat, zone interactive și grădini suspendate, având fațade pe care se va dezvolta vegetația.

Viitorul parc va asigura continuitatea cu Parcul Armătura și Parcul Feroviarilor, extinzând astfel rețeaua de zone verzi din Cluj-Napoca, în special din zona de nord. Până acum, avem în pepiniera USAMV Cluj peste 700 de arbori de mari dimensiuni, inclusiv platani, tei, ginkgo biloba, castani, stejari piramidali, arbori de cauciuc, carpeni, arțari, duzi, liriodendron și metasequoia, cu înălțimi de până la 13 metri și vârste de peste 60 de ani. Sunt incluși aici și cei aproximativ 80 de arbori maturi transplatați de pe vechea platformă industrială. Acestora li se vor adăuga mai mult de 100.000 de plante de diverse dimensiuni, dar și amenajări cu apă, care să creeze o legătură fluidă cu râul. De altfel, malul va fi amenajat și activat, astfel încât să devină un punct de atracție pentru public, dar să-și păstreze caracterul natural. Cred că suprafețele verzi pe care deja le-am realizat, în Palas Iași, Iulius Town Timișoara, Iulius Mall Cluj, vorbesc despre cum sunt realizate grădinile IULIUS, cu arbori de mari dimensiuni, gazon pe care poți sta sau călca, după un concept peisagistic care le transformă în atracții sociale, îmbinând elementele de natură cu cele de loisir și chiar evenimente găzduite.

– Nu e numai un mall. Ce alte funcțiuni propune Rivus? Pagina de Instagram – a propos, este chiar foarte intersantă – scrie despre plimbări pe malul Someșului, despre vedere spectaculoasă la râu…

– RIVUS reunește în același loc o varietate de funcțiuni pentru întreaga familie. Va exista un centru dedicat artelor performative, o sală de spectacole și centre interactive de divertisment, cinema multiplex cu noi tehnologii pe piața regională și experiențe de petrecere a timpului în aer liber, acest proiect oferă facilități pentru întreaga comunitate. Cu peste 400 de magazine, dintre care unele sunt premiere pentru regiune, aproximativ 30 de restaurante-concept, zone recreative, piste de biciclete și acces direct la Someș, Rivus se prezintă ca o destinație complexă. De asemenea, include spații de birouri premium, la care se adaugă componenta sport și medicală. RIVUS nu este doar un proiect mixt de regenerare urbană; este o parte integrantă a Clujului, dezvoltat în strânsă legătură cu așteptările comunității.

Randare Rivus

– Poduri peste Someș? Pasarele pietonale? Câte și de ce sunt necesare?

– În acest proiect ne-am angajat să realizăm investiții semnificative în mobilitate și conectivitate. Acest lucru include crearea unui nou pod rutier și a unor pasarele pietonale peste Someș, modernizarea străzilor din apropiere, construirea a două sensuri giratorii și amenajarea a peste 3.200 de metri liniari de piste pentru biciclete, conform cerințelor comunității. De altfel, contribuțiile comunitare, asumate de IULIUS printr-un contract cu Municipalitatea, se ridică la aproximativ 66 milioane de euro și aduc beneficii atât directe, cât și indirecte orașului, inclusiv spații dedicate comunității și lucrări de infrastructură (enumerate anterior).

Au fost elaborate soluții menite să fluidizeze circulația în zona de nord, facilitând conectivitatea proiectului cu orașul și promovând mobilitatea alternativă. Aceste inițiative au fost concepute în colaborare cu experți locali și internaționali, asigurându-se, în același timp, alinierea la strategia de mobilitate a administrației.

– Ce este „Hala cu arcade”? Ce clădiri au fost păstrate din vechea fabrică?

– Hala cu arcade, construită în anii ’50, are o suprafață de aproximativ 840 mp și se distinge prin arhitectura sa unică, ceea ce o face valoroasă din punct de vedere arhitectural și este un element reprezentativ al patrimoniului industrial. Arcadele ce susțin tavanul conferă un sentiment de deschidere și luminozitate, adăugând o notă istorică clădirii.

Această hală este una dintre cele două clădiri care vor fi reabilitate și integrate în circuitul public. Planul este de a transforma hala într-un centru dedicat artelor performative, unde vor avea loc spectacole, ateliere și expoziții. Va fi o funcțiune administrată în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean, având rolul de a îmbogăți oferta cultural-artisctică locală, dar și de a susține talentele locale.

Cea de-a doua clădire păstrată este clădirea administrativă din cărămidă, un simbol al fostei platforme industriale. Aceasta va fi integrată în proiect cu spații office și servicii. Ne-am dorit păstrarea mai multor construcții industriale de pe platformă, însă studiile și analizele specialiștilor au concluzionat că starea lor este în diferite stadii de degradare, din cauza activității anterioare, dar și vechimii lor și modului în care s-au construit. În final, cele două clădiri fost păstrate, chiar dacă și acestea se aflau în clasa de risc seismic I și conservarea lor presupune lucrări de mare amploare.

– Poate cea mai mare curiozitate a clujenilor se referă la brandurile care vor veni în Rivus. Și ne referim la Jumbo, în primul rând. Clujenii au sărit în sus de bucurie când au auzit; nu mai trebuie să meargă la Oradea sau la Sibiu... Ce alți retaileri vor mai veni la Rivus?

– RIVUS stârnește un entuziasm și în rândul partenerilor noștri, fiind un concept interactiv și atractiv, sustenabil și orientat către familii, perfect pentru un oraș cum e Clujul, unde cererea pentru branduri noi este în plină expansiune. Ne aflăm deja în proces avansat de închiriere, cu parteneriate stabilite pentru aproape 75% din suprafața de retail. Ceea ce ne bucură cel mai mult este că RIVUS, prin formatul său captivant, va aduce branduri și concepte foarte căutate, răspunzând astfel dorințelor exprimate de clujeni în studiile noastre.

Am început să anunțăm deja câteva noutăți de interes: brandul de jucării și produse pentru casă JUMBO, care va ocupa nu mai puțin de 8.000 mp, o librărie concept spectaculoasă de 2.500 mp și două centre de entertainment care vor deveni destinații pentru toate vârstele, unul dintre acestea fiind Hype Arena, cu experiențe interactive și imersive care vor transforma timpul liber într-o adevărată aventură. Pe partea de fashion am semnat parteneriate cu Patrizia Pepe și Chic Chic Urban Fashion. Vor urma și alte nume impresionante pe care le vom dezvălui în perioada următoare, așteptate de comunitate, iar RIVUS va deveni un adevărat magnet pentru inovație și diversitate în retail și entertainment.

