IULIUS și Atterbury Europe au început construcția RIVUS Cluj-Napoca, cea mai amplă dezvoltare real-estate de reconversie urbană în desfășurare din România (P)

Peste 550 de milioane de euro în transformarea urbană a 14 hectare brownfield în destinație regională.

RIVUS martie 2026

Proiectul RIVUS Cluj-Napoca, dezvoltat de IULIUS și Atterbury Europe, intră în etapa de execuție. Cu o investiție estimată la peste jumătate de miliard de euro, este cea mai amplă dezvoltare real-estate prin reconversie urbană în desfășurare din România. Demersul transformă fosta platformă industrială Carbochim, în prezent relocată și retehnologizată, într-o destinație reper, cu un mix de funcțiuni personalizat pentru dinamica orașului Cluj-Napoca: culturale, educaționale, de entertainment, office, retail, parc și spații pentru petrecerea timpului în aer liber. Conceptul, realizat împreună cu celebrul birou internațional de arhitectură UNStudio, pune accent pe sustenabilitate, integrare fluidă, comunitate și identitate locală – https://www.youtube.com/watch?v=AEyhkj7fbYA&feature=youtu.be.

Reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial și integrarea lor în circuitul cultural și public.

Cea mai mare suprafață închiriabilă de retail - 142.000 mp, pre-închiriată în procent de peste 70%.

Peste 400 de magazine, premiere naționale și regionale, concepte așteptate de comunitate: Cineplexx (inclusiv tehnologia IMAX și cinema în aer liber), JUMBO, concept entertainment Hype by Kiddo, cea mai mare librărie-concept Cărturești, hypermarket Auchan etc.

Hub cultural și divertisment pentru toate vârstele, de impact regional.

Cel mai mare credit sindicalizat verde acordat unei dezvoltări real-estate din România - 400 milioane de euro , condiționat de standarde LEED Platinum și EDGE Advanced.

Accesibilizarea malului râului Someș, adiacent proiectului, pentru comunitate, inclusiv printr-o conexiune verde cu parcurile existente în zonă (Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura).

Un nou parc, de 52.000 mp , cu 700 de arbori maturi, peste 100.000 de plante decorative, acoperiș verde și fațade înierbate.

Implementarea strategiei de mobilitate – pod rutier cu patru benzi și două pasarele pietonale peste Someș, străzi perimetrale modernizate etc.

7 milioane de euro – investiție în relocarea și retehnologizarea fabricii Carbochim.

RIVUS Cluj-Napoca presupune reconversia unei foste platforme industriale subutilizate într-un ansamblu mixed-use integrat, deschis comunității și orientat către funcțiuni culturale, verzi, office, retail și entertainment. Gândit ca un pol de dezvoltare socio-economică pentru Cluj-Napoca, proiectul susține direcții cheie din strategia urbană a orașului, inclusiv consolidarea culoarului verde-albastru, prin amenajarea malului Someșului și accesibilizarea acestuia.

Pentru acest proiect a fost contractată, anul trecut, cea mai mare finanțare acordată unei dezvoltări din sectorul real-estate din România, în valoare de 400 de milioane de euro. Structurată ca un credit sindicalizat verde, format din Erste Bank (Lead Arranger), BCR, BERD și BRD, finanțarea este condiționată de atingerea și menținerea celor mai înalte standarde internaționale de sustenabilitate, LEED Platinum și EDGE Advanced, și acoperă întregul ciclu al investiției, de la dezvoltare și operare, până la refinanțare. Conceptul proiectului a fost realizat împreună cu prestigiosul birou internațional de arhitectură UNStudio și este fundamentat pe analize de piață aprofundate și pe un amplu proces de consultare a comunității, astfel încât răspunde în mod strategic așteptărilor publicului în ceea ce privește mixul de funcțiuni și experiența urbană oferită.

„RIVUS a fost gândit ca un proiect multifuncțional, navigând în jurul a trei direcții esențiale: natura, cultura și soluțiile de divertisment dedicate familiilor. Demersul va reda orașului o zonă până acum inaccesibilă publicului și o va integra firesc în structura și traseele urbane ale Clujului. Conceptul, personalizat pe așteptările locuitorilor, pe nevoile orașului și pe obiectivele de dezvoltare ale acestuia, precum și expertiza și colaborările consolidate în decursul celor 25 de ani de activitate pe piață a IULIUS reprezintă principalele aspecte care ne-au atras încrederea finanțatorilor și a partenerilor din acest proiect. Avem în construire un proiect etalon pentru piața real-estate din România, care se bucură de un interes solid din partea retailerilor, având deja un grad de închiriere de peste 70%, care pentru noi reprezintă un indicator clar al încrederii pieței în concept și în potențialul său pe termen lung. Avem încredere că RIVUS Cluj-Napoca va fi un reper de regenerare urbană la nivel național și nu numai, un ansamblu cu identitate proprie, construit împreună cu și pentru comunitate, gândit să fie parte activă a orașului și orientat ferm către viitor”, a declarat Sorin Guttman, Managerul proiectului RIVUS.

Infografic RIVUS Cluj-Napoca

Cea mai amplă destinație urbană de tip lifestyle din România

RIVUS Cluj-Napoca va fi cel mai amplu lifestyle center din țară și un nucleu al segmentului de entertainment din țară. Acesta va reuni peste 400 de magazine, pe 142.000 mp de spații de retail închiriabile, într-un mix complet de fashion, beauty, sport, bijuterii, health & wellness, servicii, food & beverages, home & deco, entertainment, educațional, cultural etc. RIVUS aduce premiere regionale și naționale, inclusiv cele mai așteptate branduri la Cluj, așa cum a reieșit din studiile de piață realizate la nivel regional: JUMBO, tehnologia IMAX adusă în premieră în regiune de Cineplexx, cea mai mare librărie-concept Cărturești, centru de entertainment pentru toate vârstele HYPE by Kiddo, hypermarket Auchan etc. Oferta va fi completată de concepte dezvoltate de antreprenori locali, într-un procent de peste 20%. De asemenea, scena gastronomică va reuni aproximativ 30 de restaurante-concept și cafenele tematice, inclusiv branduri internaționale consacrate, dar și concepte autohtone.

Componenta culturală reprezintă un pilon strategic al proiectului, prin reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial și integrarea acestora în circuitul public. Fosta hală a cuptoarelor, Hala cu Arcade, se va transforma într-un centru dedicat artelor performative, operat în parteneriat cu mediul cultural local, iar fosta clădire administrativă cu fațadă din cărămidă roșie, emblematică pentru istoria industrială a zonei, va avea în continuare funcțiuni administrative și de servicii pentru public.

Un nou pol urban verde, susținut de mobilitate integrată și eficientă

Un element definitoriu al proiectului îl constituie dimensiunea verde, marcă a proiectelor de regenerare urbană realizate de IULIUS. RIVUS va integra 52.000 mp de spații verzi amenajate, conectate direct cu Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura, contribuind la extinderea și consolidarea infrastructurii verzi din zonă până la o suprafață totală de aproximativ 140.000 mp. Conceptul peisagistic integrează o grădină pe acoperiș și fațade înierbate, precum și plantarea a peste 100.000 de plante decorative și 700 de arbori maturi, aflați deja în proces de aclimatizare într-o pepinieră găzduită de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, astfel încât proiectul să ofere un nivel ridicat de confort ambiental încă din prima zi de operare.

Sustenabilitatea proiectului va fi implementată până în cele mai mici detalii: dezvoltarea de clădiri nZEB, designul care pune în valoare și asigură o conexiune cu râul Someș, folosirea unor materiale naturale, gradul cât mai mare de lumină naturală în interior, dar și eficiență energetică, infrastructură care favorizează transportul prietenos cu mediul, alei care permit circularea apei, amenajări cu scopul de a susține biodiversitatea zonei, producția de energie din surse regenerabile etc.

Proiectul beneficiază de o poziționare strategică, cu accesibilitate regională și conectivitate directă la rețeaua urbană existentă, iar investițiile asumate de IULIUS prin contractul încheiat cu municipalitatea vor contribui substanțial la modernizarea infrastructurii de mobilitate din zonă. Pachetul de lucrări include realizarea unui nou pod rutier peste Someș, cu patru benzi de circulație, trotuare și piste pentru biciclete, două pasarele pietonale, modernizarea străzilor Porțelanului și Câmpul Pâinii, dezvoltarea a aproximativ 3.200 de metri de infrastructură velo, precum și amenajarea a până la 4.800 de locuri de parcare, dintre care 900 vor fi echipate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice, alături de 1.600 de spații dedicate bicicletelor.

Procesul de regenerare urbană a fost susținut de o investiție de peste 7 milioane de euro în relocarea și modernizarea fabricii Carbochim, etapă esențială pentru continuarea activității de producție, un element rar întâlnit în industria real-estate autohtonă. Fabrica este operațională și astăzi, și-a păstrat angajații și funcționează în condiții tehnologice semnificativ îmbunătățite, ceea ce subliniază caracterul responsabil și sustenabil al întregului demers.

DESPRE IULIUS

Compania IULIUS este dezvoltator și operator real estate specializat în proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.

Portofoliul său cuprinde peste 320.000 mp de retail, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), rețeaua națională de shopping mall-uri regionale (Iulius Mall – Iași, Cluj-Napoca și Suceava) și proiectele Family Market din Iași (Miroslava și Bucium). Proiectele sunt lidere de piață la nivel regional și înregistrează anual peste 70 de milioane de vizite.

Compania IULIUS s-a impus drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații office clasa A, construind, sub brandul național United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. În total, 15 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 242.000 mp, în care sunt prezente peste 140 de companii și unde lucrează peste 29.500 de angajați.

Proiectele IULIUS sunt concepte sustenabile, care integrează grădini ample, aducând natura în mijlocul orașelor, între oameni.

