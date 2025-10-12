Transformare de 500 mil. € în Piața 1 Mai. Fosta platformă Carbochim a fost demolată. VIDEO

Fosta platformă industrială Carbochim din Cluj-Napoca a fost demolată, iar în locul acesteia, zona va beneficia de un proiect de jumătate de miliard de euro.

Fosta platformă Carbochim Cluj a fost demolată | Foto: Captură video, Facebook - BS Recycling România

Fosta platformă industrială Carbochim din Cluj-Napoca a fost demolată.

Acțiunea s-a desfășurat pe o suprafață de 14 hectare și a inclus:

93 clădiri demolate

80.000 mc deșeuri evacuat și gestionat conform legislației

8 luni grafic de execuție

43 de utilaje în șantier

Transformare de 500 mil. euro pe locul fostei platforme Carbochim Cluj

Fosta platformă Carbochim se va transforma radical în următorii ani printr-un amplu proiect de regenerare urbană. Investiția Iulius de peste jumătate de miliard de euro va transforma platforma industrială și zona adiacentă într-un hub cultural și de petrecere a timpului liber și va crea aproape 5 hectare de spații verzi noi. În zonă există zeci de hectare de spații industriale a căror activitate fie a încetat, fie s-a restrâns considerabil, în condițiile în care strategiile de dezvoltare a Clujului încurajează concentrarea activităților industriale în parcuri tehnologice din exteriorul localității.

În urma investiției, platforma Carbochim va fi revalorificată si reintegrată în circuitul urban, prin dezvoltarea unui centru de activități, loisir și locuire. Zona se află în plină ascensiune, fiind în ultimii ani „ținta” mai multor proiecte publice: refacerea parcurilor Feroviarilor, Armătura, a Pietei Gării, conectarea străzii Răsăritului și străzii Câmpul Pâinii prin traversarea râului, refacerea podului Portelanului.

Pe platforma Carbochim, Iulius intenționează să construiască un ansamblu mixt, în centrul căruia va fi un centru comercial de tip mall. În afara zonei comerciale, se va realiza o zonă rezidentială, care va reprezenta aproximativ 30% din aria desfășurată totală, orientată spre râul Somesul Mic și o zonă de birouri, la Piața 1 Mai, într-un imobil înalt cu rol de accent.

Spații culturale, de petrecere a timpului liber și de divertisment

Zona industrială restructurată va avea funcțiunea predominantă de activități comerciale, locuire colectivă, alimentație publică, activități culturale (cinema, săli de spectacole, club), educaționale (spații pentru cursuri, after school, centru de zi pentru copii, spații de joacă, spații pentru sport dedicate copiilor), administrative, de sănătate și asistență socială, de turism, activități sportive și de întreținere corporală, parcaje etajate sub/supraterane cu servicii conexe, esplanade pietonale, grădini urbane, amenajări pentru activități în aer liber, zone pentru evenimente și alimentație publică în spațiu liber - inclusiv pavilioane temporare fixe sau mobile - foodtruck, amenajări peisajere.

Două clădiri cu valoare istorică - ambientală vor fi păstrate și reconvertite funcțional, astfel:

Corpul halei din pânze subțiri din beton armat - „Clădire echivalentă ca valoare monumentelor istorice ce ar putea fi clasată ca monument istoric” - se va reconverti în centru de artă contemporană;

Corpul administrativ al Carbochim S.A. - „Clădire cu valoare artistică ambientală” - se va reconverti în spații pentru birouri, co-work, producție pentru industrii creative.

Zona verde, inclusiv culoarul de protecția apelor rezultat prin restructurarea funcțiunilor industriale, va avea funcțiunea predominantă de plantații joase, medii, înalte, sistem de alei și platforme pentru circulația pietonală și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber, construcții de tip pavilionar pentru alimentație publică cu terase exterioare, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere, chioșcuri pentru alimentație publică cu caracter nepermanent, elemente pentru comunicări vizuale, lucrari de artă monumentală, permanente sau temporare. Spațiile verzi organizate pe sol natural vor fi de minim 30% din suprafața construită totală.

Zona va deveni „magnet” pentru investiții

Dezvoltarea acestui amplasament și investițiile în infrastructura aferentă vor conduce la creșterea atractivității întregului areal pentru viitoare investiții și la cresterea ofertei de spații amenajate de promenadă și parc deschise publicului și însoțite de serviciile aferente (comerciale, alimentație publică, culturale etc.). În prezent, configurația parcelelor descurajează libera circulație publică.

Pod și pasarele pietonale peste Someș, noi sensuri giratorii, modernizare străzi, piste de biciclete și alei pietonale: toate vor fi amenajate pe cheltuiala constructorului, odată cu reconversia platformei industriale Carbochim.

