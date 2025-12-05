Șantierul RIVUS, o „scenă” creativă pentru studenții de la Universitatea de Arte și Design Cluj (P)

RIVUS, proiectul de reconversie urbană de peste 550 milioane de euro dezvoltat de companiile IULIUS și Atterbury Europe pe fosta platformă industrială Carbochim, își continuă parteneriatele cu mediul educațional clujean printr-o nouă colaborare cu Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca. În cadrul acestui program, 15 studenți de la specializările Grafică, Foto-Video, Ceramică–Sticlă–Metal și Pictură au creat ilustrații originale, reinterpretând vizual șantierul RIVUS printr-o abordare creativă și unică.

Raul Sebastian Tiplea

Studenții Universității de Arte și Design din Cluj-Napoca (UAD) au fost invitați de către reprezentanții RIVUS să participe la un concurs special de ilustrații, menit să aducă o perspectivă artistică asupra unuia dintre cele mai ample șantiere de regenerare urbană din România. Competiția a propus un exercițiu de imaginație: reinterpretarea șantierului dincolo de caracterul său tehnic. Studenții au fost provocați să-și imagineze utilajele, echipamentele și structurile în lucru ca pe elemente care pot prinde viață și se pot transforma în personaje cu identitate, simboluri încărcate de sens sau expresii ale unei lumi fantastice și umanizate.

„În viziunea noastră, formarea studenților înseamnă mai mult decât exercițiu în atelier, înseamnă și întâlnirea lor cu lumea reală, cu procese și contexte care modelează orașul în care trăim. Colaborarea cu RIVUS le oferă o astfel de experiență: contactul direct cu o dezvoltare urbană de mare anvergură, pe care o pot privi critic, interpreta și transforma vizual într-un mod personal. Este foarte important ca viitorii artiști să înțeleagă rolul pe care îl pot avea în dinamica comunității și în felul în care orașul se reinventează constant. Parteneriatul dintre UAD și RIVUS valorifică această capacitate de reimaginare și de reinterpretare a realității. Studenții noștri demonstrează că frumusețea poate fi descoperită chiar și în zonele aflate în plină transformare urbană” – a declarat Dan Alban, decan al Facultății de Arte Decorative și Design Cluj-Napoca.

Ana Codrea

Anda Budiu

Karina Danila

Maria Manchevici

Marton Marcos

În cadrul concursului participanții au primit o serie de imagini cu spațiul real al șantierului pe care au trebuit să le anime și să le adauge perspective neașteptate. Scopul inițiativei a fost ca fiecare lucrare să ofere o nouă dimensiune vizuală și conceptuală spațiului aflat în transformare, dezvăluind potențialul artistic ascuns în structurile tehnice. Totodată competiția a urmărit să ofere studenților oportunitatea de a se exprima în contexte reale și să încurajeze explorarea creativă în spații neconvenționale. Cele 15 lucrări au fost evaluate de un juriu format din reprezentanți ai UAD și RIVUS, pe baza următoarelor criterii: originalitatea și creativitatea lucrărilor, modul de interpretare a temei și impactul lor vizual și estetic. Astfel, au fost selectați șase câștigători, care vor fi recompensați cu premii menite să le sprijine parcursul universitar.

O selecție dintre ilustrațiile realizate de studenți, nu doar cele câștigătoare, va fi prezentată în perioada următoare într-o galerie de imagini pe paginile de social media RIVUS.

„Prin acest proiect, ne-am dorit să le oferim studenților ocazia de a-și pune în practică viziunea artistică în contextul unei dezvoltări urbane majore, contribuind cu perspectiva lor la felul în care prinde formă acest spațiu. Totodată, inițiativa aduce o dimensiune creativă șantierului, demonstrând că și locurile aflate în continuă transformare pot spune povești atunci când sunt privite cu imaginație”, a explicat Dora Andercău, Marketing Manager RIVUS.

Pentru prima dată în România, un proiect mixed-use de reconversie urbană va integra un centru cultural dedicat întregii comunități artistice din Cluj-Napoca. În același timp, RIVUS va deschide publicului accesul la malul Someșului printr-o grădină urbană de peste 5,2 hectare. Conceput ca un spațiu family friendly, proiectul va reuni cea mai mare suprafață de retail din România – 142.000 mp – și peste 400 de branduri, de la opțiuni accesibile până la mărci premium cu renume internațional. RIVUS va găzdui, de asemenea, concepte de anvergură în segmentele home&deco, entertainment, educație, sport, cinema multiplex și open-air, alături de restaurante, cafenele și diverse funcțiuni culturale și comunitare.

Descoperă mai multe despre cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: www.instagram.com/rivuscluj și www.facebook.com/rivuscluj.

CITEȘTE ȘI: