„Leul Ardealului”: 105 ani de la nașterea Mitropolitului Bartolomeu Anania

Miercuri se împlinesc 105 ani de la nașterea teologului, prozatorului, poetului și dramaturgului Bartolomeu Valeriu Anania, fost Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

Se împlinesc 105 ani de la nașterea poetului, scriitorului și Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania (18 martie 1921 – 31 ianuarie 2011).

Pentru tenacitatea și tăria sa de caracter, Bartolomeu Anania a fost numit „Leul Ardealului”.

A fost un distins arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului (din 1993), iar de numele său se leagă actul istoric de reînființare, în anul 2006, a Mitropoliei Clujului, ca o reînviere a vechii mitropolii de la Feleac.

Teolog, prozator, poet și dramaturg Bartolomeu Anania (din botez Valeriu) s-a născut în data de 18 martie 1921 în Glâvile, județul Vâlcea.

Valeriu Anania a fost unul dintre puținii scriitori români care a reușit să ofere limbii române prospețime, valorificând frumusețea graiului viu în scrierile sale.

Iscusit orator, voce distinctă în cultura română, cărturar, dramaturg și ucenic literar al poetului Tudor Arghezi, amintirea lui Valeriu Anania rămâne vie în inima și mintea celor care i-au ascultat predicile, a celor care i-au citit scrierile sau care au avut bucuria să îl cunoască.

„Dacă tinerețea ar ști...”

Viitor mitropolit al Clujului, Valeriu Anania a intrat în monahism în februarie 1942, la Mănăstirea Antim din Bucureşti, primind numele Bartolomeu. În acelaşi an a fost hirotonit ierodiacon; în peregrinările sale prin ţară, a fost ierodiacon la mănăstirile Polovragi şi Baia de Arieş.

Între anii 1941-1948, a urmat studii superioare de Teologie la Bucureşti, Cluj şi Sibiu; este absolvent al Academiei Teologice Andreiane din Sibiu.

Astfel, a făcut studii de medicină la Sibiu şi Cluj (1945-1946) şi de muzică instrumentală la Cluj, unde a frecventat şi a participat la cenaclul literar al medicului scriitor şi profesor universitar Victor Papilian.

În iunie 1946, fiind student al Universităţii din Cluj şi preşedinte al Centrului Studenţesc „Petru Maior”, conduce greva studenţească antirevizionistă şi anticomunistă. A urmat un lung şir de arestări.

În 1958 a fost condamnat politic la 25 de ani de muncă silnică, pentru „uneltire contra ordinei sociale”. A fost închis la Securitate, Jilava, Piteşti şi Aiud, fiind eliberat după şase ani şi două luni, în 1964, prin decret general de graţiere.

Aflat în detenţie la Aiud, fără nicio posibilitate de a scrie, în perioada anilor 1962-1964 fixează în memorie piesele de teatru „Steaua Zimbrului” şi „Meşterul Manole”, precum şi numeroase poezii, toate însumând peste zece mii de versuri.

În 1966, la doi ani după eliberarea din închisoare, a fost trimis de către Biserica Ortodoxă Română în Statele Unite ale Americii, unde a îndeplinit mai multe funcții în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române vreme de mai bine de 10 ani de zile.

Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

În ianuarie 1993, arhimandritul Bartolomeu Anania era ales pentru scaunul de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, iar la 7 februarie, în Catedrala arhiepiscopală din Cluj-Napoca, a fost hirotonit şi instalat arhiereu.

În anul 2006, de Buna Vestire, Bartolomeu Anania era instalat Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

Decizia de înființare a Mitropoliei Clujului, la inițiativa lui Bartolomeu Anania, a fost luată de Biserica Ortodoxă Română în 2005, după ce episcopul Laurenţiu Streza a fost ales mitropolit al Ardealului.

ÎPS Bartolomeu Anania s-a exprimat pentru descentralizarea Bisericii Ortodoxe Române, prin „ruperea” episcopiilor din nordul şi centrul Transilvaniei de sub jurisdicţia mitropoliei Ardealului, de la Sibiu, și prin înfiinţarea unei noi mitropolii, cu sediul la Cluj.

Bartolomeu Anania a devenit astfel primul mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, o jurisdicție mitropolitană extinsă.

Ca arhiepiscop al Clujului, va urmări şi va lupta pentru dinamizarea activităţii pastorale a clerului şi pentru diversificarea ei în funcţie de cerinţele societăţii, pentru implicarea Bisericii în acţiunile de asistenţă socială organizate, pentru refacerea legăturilor dintre Biserică şi Cultură, pentru îndrumarea expresă a tineretului - de la amvon şi prin diverse întâlniri, pentru dezvoltarea relaţiilor ecumenice practice prin păstrarea identităţii proprii.

Activitatea literară

Valeriu Anania, numele de autor, a debutat editorial în 1966, cu poemul dramatic Mioriţa.

Volumul apare la Bucureşti, la Editura pentru Literatură, cu o Predoslovie de Tudor Arghezi. În 1978 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

S-a afirmat de tânăr ca poet, prozator, eseist şi dramaturg.

Principalele opere: „Mioriţa” (1966, poem dramatic); „Meşterul Manole” (1968, poem dramatic); „Du-te vreme, vino vreme” (1969, poem dramatic); „Steaua zimbrului” (1971, poem dramatic), toate reeditate.

„Istorii agrippine” (1976, versuri); „Străinii din Kipukua” (1979, roman); „Rotonda plopilor aprinşi” (1983); „Anamneze” (1984, versuri); „Amintirile peregrinului Apter” (1991, nuvele şi povestiri); „Cerurile Oltului”, eseuri teologice (1990, ed. a II-a, 1998); „Din spumele mării: pagini despre religie şi cultură” (1995); „Pledoarie pentru Biserica neamului meu” (1995); „Apa cea vie a Ortodoxiei. Cuvântări, predici, meditaţii” (2001; ed. a II-a, 2006); „Memorii” (2008, Iaşi); „Cuvinte de învăţătură. Predici” (2009).

„Diortosirea” Bibliei

În decembrie 1990, Bartolomeu Anania începe munca de revizuire în limba română şi de comentare a Bibliei, începând cu textul Noului Testament, acţiune extinsă ulterior asupra întregii Sfintei Scripturi, pe o perioadă de unsprezece ani.

În 1993 apare versiunea revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania a Noului Testament, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti.

Versiunea completă a Bibliei „diortosite” de Bartolomeu Valeriu Anania va fi publicată în 2001.

Lucrarea s-a bucurat de un interes cu totul deosebit din partea specialiştilor, dar nu mai puţin din partea credincioşilor, pentru noutatea de ordin teologic şi filologic pe care o aduce faţă de variantele româneşti precedente, pentru aşezarea textului într-o limbă română actuală şi mai ales pentru utilitatea celor peste 8.000 de note subsidiare menite să-i ofere cititorului căi de acces spre adevărul textului. În spaţiul Ortodoxiei româneşti, ediţia jubiliară a Bibliei este prima versiune adnotată.

Fundația Mitropolitul Bartolomeu

În 2008, prin eforturile lui Bartolomeu Anania, este înființată la Cluj Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, un proiect ce are drept scop acordarea de burse tinerilor merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi financiare, din resursele proprii pe care le administrează potrivit dorinţei fondatorului ei.

În 2025, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a oferit 34 de burse în valoare totală de 103.200 de lei, la care se adaugă premiile acordate de Arhiepiscopia Clujului olimpicilor. Până în prezent, au fost acordate peste 530 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 1.452.300 lei.

