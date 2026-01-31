Se împlinesc 15 ani de la trecerea la cele veșnice a ÎPS Bartolomeu Anania. Mesajul emoționant transmis de Alin Tișe

Astăzi se împlinesc 15 ani de la moartea Înaltpreasfințitului Bartolomeu Anania, una dintre cele mai importante personalități religioase și culturale din România. Într-o postare emoționantă pe contul său de Facebook, Alin Tișe, fost prefect și președinte al Consiliului Județean Cluj, a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu Mitropolitul Clujului, Alba, Crișanei și Maramureșului.

Tișe a relatat că l-a cunoscut pe ÎPS Bartolomeu încă din 2005, când participa la evenimente publice în funcția de consilier local, iar ulterior s-a consolidat după ce acesta a devenit prefect al județului Cluj. Mitropolitul l-a sfătuit, l-a sprijinit și i-a oferit îndrumări în viața publică, devenind pentru Tișe un sfătuitor și mentor spiritual.

„A fost sfătuitorul meu, confesorul meu, duhovnicul meu călugăr, căruia îi datorăm atât de multe. Chiar și în ultimele momente ale vieții, am fost printre puținii oameni acceptați lângă patul său de suferință”, a scris Tișe.

Alin Tișe a amintit de vizitele la Mitropolie și la Mănăstirea Nicula, de discuțiile purtate la diverse evenimente publice dar și de predicile și cărțile ÎPS Bartolomeu, care l-au impresionat prin erudiție, claritate și profunzime.

„Despre IPS Bartolomeu Anania, ca mitropolit, s-au spus și se vor spune multe. Aș dori să relatez o întâmplare, deși am trăit mai multe, prin care scot în evidență personalitatea omului Bartolomeu Anania. Era un om dârz, hotărât și ferm, atitudine pe care o manifesta și în relația cu preoții din parohiile din județ. Eram în biroul lui de la etajul clădirii Mitropoliei, la o discuție lângă un ceai. La un moment dat este anunțat pe telefonul interior despre ceva și, în câteva clipe, intră în birou doi preoți parohi de la două biserici de undeva din județ. După reverențele obișnuite și închinăciunile firești, cei doi i-au cerut Înaltului înțelegere pentru anumite derapaje de la dogmele bisericești și alunecarea spre păcat. Stand pe fotoliul de lângă mine, cu toiagul sprijinit lângă el, ÎPS le-a cerut să se apropie, aceștia făcând și un gest de plecăciune. În acel moment a luat toiagul și, într-un gest părintesc, i-a dojenit aplicându-le o corecție cu acesta. Totodată le-a spus: “ca părinte vă aplic această corecție, iar ca preot mă rog pentru voi. Mergeți și vă spovediți. Dumnezeu vă va arăta calea!” Cei doi, după plecăciunile aferente și reverența cuvenită, au plecat urgent din birou. Rămânând împreună în birou, după ieșirea celor doi preoți, părintele mitropolit a luat în mână o cruce, a îngenunchiat și a spus rugăciunea “Tatăl nostru“ și încă o rugăciune pentru cei doi preoți.

IPS Bartolomeu Anania a fost una dintre marile personalități ale acestei țări, unul dintre cei mai valoroși clerici, un teolog și un om valoros, om de cultură totodată, un personaj special, a cărui afecțiune, căldură sufletească și sfaturi m-au maturizat și m-au înțelepțit. Dacă cineva și-a pus amprenta pe personalitatea mea în călătoria vieții, acela este ÎPS Bartolomeu Anania. Simt că mă veghează din ceruri și azi.”, a relatat Alin Tișe, pe pagina sa de Facebook.

