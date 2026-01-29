Arhiepiscopia Clujului, activitate prodigioasă în 2025: ajutoare financiare de 1,7 milioane de lei, zeci de proiecte sociale și finanțare europeană de 8,5 milioane de euro

Anul 2025 a fost unul activ pentru Arhiepiscopia Clujului, care a reușit să realizeze zeci de tabere pentru copii și tineri, să desfășoare o activitate socială intensă, dar și proiecte din bani europeni de milioane de euro.

Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei, a participat, joi, la Adunarea Eparhială unde a fost prezentat bilanțul activităților Arhiepiscopiei Clujului din anul 2025.

Astfel, anul trecut, Arhiepiscopia Clujului a participat activ atât în plan social, cât și spiritual, printr-o serie de proiecte derulate în biserici, în școli, dar și în comunități, fiind aproape de cei în nevoie.

Principalele evenimente ale anului trecut au vizat proclamarea canonizării Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj (1898-1961), marcată pe parcursul întregului an prin evenimente liturgice, academice, culturale și artistice. De asemenea, merită amintite manifestările religioase și culturale ce au marcat „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Aproape de tineri

În același timp, au fost organizate la Sângeorz-Băi, Mărișel, Gledin, Rogojel, Oașa și Găbud, peste 25 de tabere pentru copii și tineri, la care se adaugă zile de tabără în parohiile din eparhie sau traininguri pentru formarea voluntarilor, întruniri la care prezența ierarhilor a fost o constantă.

De asemenea, Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, prin rezultatele excelente obținute la Evaluarea Națională și Bacalaureat, se plasează într-un top al celor mai bune școli din Cluj-Napoca.

În sprijinul tinerilor studioși, dar fără posibilități financiare, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a oferit 34 de burse în valoare totală de 103.200 de lei, la care se adaugă premiile acordate de Arhiepiscopia Clujului olimpicilor.

Proiecte sociale și sprijin pentru cei în nevoie

În prezent, Arhiepiscopia Clujului are în derulare 60 de proiecte și programe sociale, care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație copiilor și tinerilor, alină suferințele celor bolnavi și dau speranță acolo unde nu mai este.

Anul trecut, în județul Cluj, au fost inaugurate Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, Centrul de servicii sociale „Sfânta Ana” din Dej și Așezământul pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale” din Cornești.

În anul 2025 au fost acordate ajutoare financiare în valoare totală de 1.742.443 lei, astfel:

*114.960 lei din Fondul Filantropia,

*452.452 lei din proiectul Cutia Milei pentru săraci,

*664.867 lei din colecta organizată în Postul Crăciunului și produse alimentare în valoare de 510.164 lei prin Programul „Masa Bucuriei”.

La acestea se adaugă sumele din Fondul Central Misionar și Fondul de întrajutorare pastorală, în valoare de 1.129.963 lei, din care au fost ajutați preoții și parohiile lipsite de posibilități materiale.

Astfel, la nivelul Eparhiei Clujului, prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale, a fost cheltuită în scop filantropic suma totală de 42.168.315 lei, de care au beneficiat 18.730 de persoane.

Noi lăcașuri de cult și contracte de finanțare europeană

În Arhiepiscopia Clujului, anul trecut erau în construcție 122 de biserici, mănăstiri şi edificii bisericești, în diferite stadii, de la fundație până la pictură, și au fost sfințite sau resfințite 37 de biserici.

La finalul anului 2025 s-au semnat contracte de finanțare pe fonduri europene, în valoare de aproximativ 8.500.000 euro, pentru dezvoltarea infrastructurii sociale din eparhie:

*extinderea Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, *realizarea Centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară,

*a Centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale „Sfântul Paisie, Arsenie și Siluan” din Gherla,

*precum și a Centrului „Respiro” de îngrijire și suport de calitate pentru persoanele cu dizabilități și aparținătorii acestora, din Apahida.

Continuă lucrările de reabilitare și restaurare a Catedralei Mitropolitane din Cluj

Printre proiectele Arhiepiscopiei pentru anul 2026 se numără: implementarea proiectului Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj, în care sunt incluse și lucrările de mosaic.

De asemenea, vor continua lucrările la Centrul Misionar Social „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj-Napoca, la Așezământul pentru copii „Sfântul Siluan Athonitul” din Dorolea și la Așezământul „Sfântul Onufrie” din Florești.

În acest an vor începe lucrările la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Efrem cel Nou” din Budacu de Jos, precum și amenajarea unui magazin de obiecte bisericești în municipiul Cluj-Napoca și realizarea unui parc fotovoltaic la Nușeni.

În 2026 se împlinesc 15 ani de arhierie a Mitropolitului ÎPS Andrei la Cluj-Napoca.

