Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean despre noile reguli pentru jocurile de noroc: „Protejarea tinerilor este o prioritate”

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean a transmis că prin noile reguli pentru jocurile de noroc s-a pus accent pe protejarea tinerilor de acest flagel.

Al doilea om în stat, clujeanul Mircea Abrudean: „Protejarea tinerilor de jocurile de noroc este o prioritate” | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

„Protejarea tinerilor de jocurile de noroc este o prioritate. Astăzi (ieri, luni, 16 februarie 2026 - n. red.), în Plenul Senatului, am reușit să adoptăm două proiecte importante pe care le-am inițiat alături de mai mulți colegi pentru a proteja tinerii din România de flagelul jocurilor de noroc”, a transmis Mircea Abrudean, într-o postare pe Facebook.

Reguli mai stricte la „păcănele”

Clujeanul a amintit ce stabilesc cele două proiecte.

Creșterea vârstei minime pentru participarea la jocuri de noroc de la 18 la 21 de ani – pentru a oferi tinerilor o protecție suplimentară într-o etapă vulnerabilă a vieții.

– pentru a oferi tinerilor o protecție suplimentară într-o etapă vulnerabilă a vieții. Interzicerea difuzării în mediul online, în intervalul 06.00 – 24.00, a oricărui tip de conținut (audio, video, imagini) care promovează jocurile de noroc.

Interzicerea reclamelor online la jocuri de noroc în care apar personalități publice – culturale, științifice, sportive sau alte figuri cu notorietate – care pot influența, prin imaginea lor, participarea la astfel de activități.

„Statul are datoria de a interveni atunci când sănătatea emoțională și viitorul tinerilor sunt puse în pericol. Mă aștept ca proiectele să fie adoptate rapid de colegii din Camera Deputaților. Nu avem timp de pierdut”, a conchis Mircea Abrudean.

Cele două proiecte, inițiate de un grup de parlamentari PNL, USR, PSD și UDMR, deși au avut din partea comisiilor de specialitate rapoarte de respingere, au întrunit, în plen, numărul de voturi necesar pentru a fi adoptate.

Propunerile legislative vor fi dezbătute de Camera Deputaților, for decizional în acest două cazuri.

