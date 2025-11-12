Statul a obținut anul trecut 45 de milioane de euro pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc, dar a investit doar 1.600€

Statul român eșuează în a-și proteja cetățenii de riscurile asociate jocurilor de noroc: în 2024, statul încasat 45 de milioane de euro pentru prevenția dependenței de gambling, dar a investit doar 0,003%.

Autoritățile colectează zeci de milioane de euro de la companiile de pariuri, însă investește sume infime în protecția adolescenților și a celor dependenți de jocurile de noroc, notează HotNews.ro, conform dezvăluirilor făcute de Golazo.ro

În condițiile în care dependența de gambling are cea mai mare rată de sinucidere dintre toate tipurile de adicții, iar numărul tinerilor români tentați de pariuri devine tot mai mare, statul nu face aproape nimic pentru prevenirea sau ameliorarea dependenței de jocuri de noroc.

Un workshop organizat pe 2 august 2024 alături de Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog și dedicat asistenților sociali, a fost singura investiție a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe anul trecut, finanțată din fondurile alocate pentru „Joc responsabil”, conform sursei citate.

Workshopul, care a costat 8.064 de lei, echivalentul a 1.600 de euro, a avut scopul de a-i educa pe asistenții sociali pentru recunoașterea, prevenirea și gestionarea dependenței de jocuri de noroc.

În România, statul colectează de aproape 10 ani taxe speciale de la firmele licențiate ca formă de responsabilitate socială, în numele unui program generic numit „Joc responsabil”.Obiectivul principal al acestuia ar fi creșterea nivelului de conștientizare și educare a publicului larg, a jucătorilor și a familiilor acestora cu privire la riscurile asociate jocurilor de noroc.

Încasări de zeci de milioane de euro, dar fără investiții în prevenție

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, forul care supervizează piața de gambling, este obligat prin lege să protejeze jucătorii și să deruleze programe contra adicției.

Anul trecut, statul a încasat 865 milioane de euro la bugetul de stat din taxe pentru jocurile de noroc, notează HotNews.ro, potrivit Golazo.ro

Din acești bani, ONJN a primit în 2024 contribuții în valoare de 210.143.860 lei. Adică 42,2 milioane de euro. Din anii trecuți, ONJN mai avea păstrați 11.717.830 lei. Adică alte 2,4 milioane de euro.

Așadar, în conturile programului „Joc responsabil” statul a avut disponibili, pe parcursul anului trecut, 44,6 milioane de euro.

Totuși, statul a cheltuit doar 1.600 de euro pentru realizarea unui workshop dedicat în cadrului programului „Joc Resposnabil”.

Din păcate, situația nu reprezintă o excepție, ci regula absolută a ultimilor 12 ani, de când în ONJN există un departament special pentru promovarea jocului responsabil. S-au colectat zeci de milioane de euro, dar „jocul responsabil” a rămas doar un concept nesusținut de acțiuni finanțate de autorități, semnalează Golazo.ro

În 2024, oficiul a fost condus de Gheorghe Gabriel Gheorghe, un fost politician ALDE care a mai ocupat funcții în Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Garda Financiară, Transelectrica, Romgaz și ANRE.

