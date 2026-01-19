Accidentul care a „înghețat” traficul pe str. Horea din Cluj-Napoca. O minoră și doi adulți, duși la spital.

Un accident rutier petrecut la oră de vârf, luni, 19 ianuarie 2026, a „paralizat” traficul pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca

Accident pe strada Horea / Foto: ISU Cluj

În accident au fost implicate două autoturisme, însă nu au existat victime încarcerate.

Accidentul cu victime care a „înghețat” traficul pe strada Horea din Cluj-Napoca

„O femeie, un bărbat și o adolescentă de aproximativ 16 ani au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare de către echipajele SAJ”, a transmis ISU Cluj.

În urma incidentului, traficul a fost perturbat timp de oră, astfel că mai multe linii CTP au fost întârziate. În acest sens, Compania de Transport Public a emis un comunicat către călători.

„Transport public perturbat pe strada Horea în această dimineață, din cauza unui accident rutier între două autoturisme.

CTP Cluj-Napoca informează publicul călător că, în data de 19.01.2026, în intervalul orar 07.25 – 08.23 (58 de minute), circulația mijloacelor de transport în comun pe strada Horea, pe sensul de mers spre Gară, a fost grav perturbată din cauza unui accident rutier cu victimă, fără implicare CTP, produs între două autoturisme.

Din cauza acestui eveniment:

tramvaiele au fost blocate total în zonă

troleibuzele și autobuzele au circulat alternativ, în condiții dificile, în funcție de posibilitățile de deblocare a carosabilului

Reluarea circulației în condiții normale a fost posibilă doar după intervenția și finalizarea cercetărilor de către organele abilitate, precum și după degajarea carosabilului. Ne cerem scuze publicului călător pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, se arată în comunicat.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: