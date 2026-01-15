Accident rutier MORTAL pe DN1 E60. Traficul rutier, blocat pe ambele sensuri de mers.

O femeie a murit, joi, în urma unui grav accident rutier produs între localitățile Păniceni și Izvoru Crișului. Traficul rutier a fost blocat pe DN1 E60.

Accident rutier MORTAL pe DN1 E60. Traficul rutier, blocat pe ambele sensuri de mers.|Foto: ISU Cluj

Un teribil accident rutier s-a produs joi dimineața pe DN1 E60, în afara localității Păniceni.

O femeie de 60 de ani nu a mai putut fi salvată de echipele de intervenție.

Accident rutier MORTAL pe DN1 E60. Traficul rutier, blocat pe ambele sensuri de mers.

Pompierii din Huedin au intervenit, joi, la un grav accident rutier petrecut între localitățile Păniceni și Izvoru Crișului.

Accident rutier MORTAL pe DN1 E60. Traficul rutier, blocat pe ambele sensuri de mers.|Foto: ISU Cluj

La fața locului au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

Echipajele operative au găsit la fața locului un microbuz avariat, care transporta un autoturism pe o remorcă. În interiorul microbuzului s-a aflat o femeie încarcerată, pe care pompierii au extras-o de urgență.

„Victima nu prezenta semne vitale, astfel că forțele prezente la fața locului au aplicat imediat manevre de resuscitare. Din nefericire, a fost declarat decesul femeii de aproximativ 60 de ani”, informează ISU Cluj.

De asemenea, o femeie de aproximativ 50 de ani, care prezintă afecțiuni ușoare, a primit îngrijiri medicale la fața locului urmând să fie transportată la spital.

Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române, traficul rutier a fost blocat temporar pe DN1 E60, km 514+200 m, în afara localității Păniceni, în urma producerii accidentului rutier.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: