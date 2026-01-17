Grav accident rutier în Dej: două victime, transportate la spital

Două victime cu traumatisme au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs vineri seara în Dej.

Doi bărbați au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs în Dej|Foto: ISU Cluj

Pompierii au intervenit, vineri seara, în cazul unui grav accident rutier produs în jurul orei 23 pe strada Crângului din municipiul Dej.

Doi bărbați au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs în Dej|Foto: ISU Cluj

La fața locului au fost mobilizate o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj de ambulanță.

Grav accident rutier în Dej: două victime, transportate la spital

În accident au fost implicate două autoturisme, însă din fericire nu au existat victime încarcerate.

„Într-unul dintre autoturisme se afla un tânăr care acuza diferite dureri, astfel că pompierii l-au extras în siguranță, pentru a nu-i agrava posibilele leziuni”, informează ISU Cluj.

Tânărul de aproximativ 20 de ani, împreună cu un bărbat de aproximativ 50 de ani, au ajuns la spital pentru tratament de specialitate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: