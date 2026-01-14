Cod galben de polei în Cluj: risc crescut de accidentare

Județul Cluj se află sub o avertizare nowcasting Cod galben de burniță cu depuneri de polei. În condițiile unui risc crescut de accidentare dar și de accidente rutiere, pietonii și conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență.

Cod galben de polei în Cluj: risc crescut de accidentare|Foto: monitorulcj.ro

Avertizare nowcasting Cod galben emisă de meteorologi pentru județul Cluj.

Sunt vizate o serie de localități din județul Cluj, inclusiv municipiul Cluj-Napoca.

Cod galben de polei în Cluj: risc crescut de accidentare

Avertizarea meteo de burniță și depuneri de polei, valabilă miercuri, până la ora 18.15, vizează localitățile:

Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Poieni, Gilău, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Sic, Chinteni, Călățele, Gârbău, Călărași, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Mărgău, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Săcuieu, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Izvoru Crișului, Săndulești, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Jichișu de Jos, Ploscoș.

Ce măsuri au luat autoritățile?

În condițiile unui risc crescut de alunecare, în municipiul Cluj-Napoca s-a acționat cu clorură de calciu pe spațiile pietonale de granit.

„În acest moment, se desfășoară în toate zonele publice această combatere a poleiului pe trotuare.

Avertizarea durează cel puțin până după ora 18, însă este nevoie de atenție sporită și pe carosabil. Suntem pregătiți să intervenim, așa cum am făcut-o și pe spațiile pietonale. Atenție maximă pe zonele pavate cu granit, la pavajele cu piatră cubică, unde este risc mare de alunecare.

Cu atenție și cu intervenția responsabilă a fiecăruia putem preveni astfel de incidente”, a anunțat, miercuri, primarul Emil Boc, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Zeci de clujeni s-au prezentat zilnic în ultima perioadă la secția de ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj din cauza accidentărilor frecvente în contextul condițiilor meteo nefavorabile.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: