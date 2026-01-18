Cine sunt cei trei șefi de promoție ai Școlii de Poliție din Cluj? Toți trei au terminat cu medii peste 9,5.

O nouă generație de agenți de poliție a încheiat pregătirea la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca. Trei șefi de promoție au terminat cu medii peste 9,5.

A 26-a promoție de elevi a absolvit, vineri, cursurile Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, specializarea Ordine Publică.

În urma depunerii jurământului, aceștia vor începe activitatea de săptămâna viitoare.

„Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi bună credinţă îndatoririle ce-mi revin funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” au rostit, vineri, 286 de noi agenți de poliție.

Rezultate excepționale

Șeful promoției este agent de poliție Marius-Adrian Danci, cu media 9,89, din județul Bistrița-Năsăud.

Acesta este urmat îndeaproape de agent de poliție Roxana-Maria Cura, din județul Satu Mare, cu media 9,88, și de agent de poliție Alexandra-Cătălina Ștefan, din județul Arad, cu media 9,78.

Cei 286 de agenți de poliție - 36 de femei și 250 de bărbați, vor începe activitatea de luni, 19 ianuarie, la unitățile unde au fost repartizați.

