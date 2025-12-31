  • Flux RSS
Actualitate

Activitatea continuă la Aeroportul Internațional Cluj de Revelion și Anul Nou. David Ciceo: „Ne așteptăm ca 2026 să fie mai bun”.

2025 este un an record pentru Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

David Ciceo, director Aeroportul Internațional Cluj: „Ne așteptăm ca 2026 să fie mai bun" | Foto: Captură video Facebook - Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

 

 


 

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va depăși 3,5 milioane de pasageri la finalul anului 2025.


 

 


Peste 40 de zboruri la Aeroportul Cluj în prima zi din 2021

Directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, a transmis că în prima zi din 2026 vor fi peste 40 de zboruri.

„Să știți că și de Crăciun, și mâine, în 1 ianuarie 2026 vor lucra foarte mulți angajați. Vom avea peste 40 de zboruri în prima zi a anului”, a transmis David Ciceo, potrivit unui clip video postat pe pagina oficială a Aeroportului.


David Ciceo: „Ne așteptăm ca 2026 să fie mai bun”

Potrivit acestuia, peste 500 de angajați de Aeroport, Brigada Antitero, Poliția de Frontieră, Romatsa, Vama, compania de handling și companiile aeriene aeriene vor lucra pentru buna deservire a pasagerilor.

„Mulțumim pasagerilor. Consiliul Județean Cluj a avut o contribuție foarte mare pentru dezvoltarea aeroportului. Ne așteptăm ca 2026 să fie mai bun. La mulți ani! An nou fericit”, a conchis David Ciceo.


