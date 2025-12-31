Program nou pentru linia A1 Expres de la Aeroportul Internațional Cluj. Cum va circula?

Linia A1 Expres, care deservește persoanele care pleacă de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, va circula după un program experimental.

Linia A1 Expres de la Aeroportul Cluj va circula după un program experimental | Foto: Facebook, Compania de Transport Public Cluj-Napoca

Din 5 ianuarie 2026, mijloacele de transport ce deservesc Linia A1 vor circula după un program experimental





Pentru o mai bună calitate a transportului de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca, Compania de Transport Public va implementa un program de circulație cu caracter experimental pentru linia A1 - Aeroport, din data de 05.01.2026.

Program diferit pentru linia A1 Expres de la Aerorportul Internațional Cluj.

Astfel, programul liniei A1 Expres va fi diferit pe zile și adaptat fluxului și orelor de sosire a zborurilor pe Aeroportul International „Avram Iancu”, care variază de la o zi la alta.

Potrivit CTP Cluj, scopul acestui demers este facilitarea unui transfer rapid, predictibil și confortabil între Aeroport și oraș.



Traseul va fi unul circular, fără să asigure ore de plecare exacte din Piața Mihai Viteazul.

Traseul liniei A1: Aeroport Terminal - str. Traian Vuia – strada Aurel Vlaicu (stațiiile Expo Transilvania, Aurel Vlaicu, Arte Plastice), B-dul 21 Decembrie 1989 (stațiile Crinului, Someș, Constanța, Sora), strada Regele Ferdinand (stația Central), Piața Mihai Viteazul (stația Piața Mihai Viteazul Sud), strada Cuza Vodă, B-dul 21 Decembrie 1989 (stațiile Regionala CFR, Biserica Sf. Petru, Piața Mărăști), strada Aurel Vlaicu (stațiile Mareșal C-tin Prezan, Siretului, Pod Someșeni), strada Traian Vuia, Aeroport Terminal.

Tariful de călătorie rămâne neschimbat, cel standard urban, în valoare de 3,5 lei.

Programul de circulație poate fi consultat AICI.

