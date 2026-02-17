700 de tone de material antiderapant, folosit pe drumurile din județul Cluj

Consiliul Județean (CJ) Cluj a continuat acțiunile de deszăpezire pe drumurile pe care le are în administrare și a acționat cu peste 700 de tone de material antiderapant.

Deszăpezirea continuă în județul Cluj | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Judeţean Cluj a informat participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de marți, 17 februarie 2026, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier dar, din cauza căderilor de zăpadă înregistrate în ultimele 24 de ore și a temperaturilor sub zero grade Celsius, s-a intervenit în vederea deszăpezirii și combaterii fenomenului de polei.

În acest context, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulaţie, în cursul zilei de luni, 16 februarie, s-a acționat pe 15 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1). Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 12 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 13 drumuri județene, cu 9 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 150 de tone de material antiderapant.

Pe drumurile județene situate în zona Gilău (Lotul 2), în cursul zilei de 16 februarie s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 14 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 13 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 15 drumuri județene, cu 13 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 150 de tone de material antiderapant.

Pe drumurile județene situate în zona Turda (Lotul 3) în cursul zilei de luni, 16 februarie, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 18 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 18 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 11 drumuri județene, cu 13 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 230 de tone de material antiderapant.

Pe drumurile situate în zona Gherla (Lotul 4) în cursul ultimelor 24 de ore s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 9 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 6 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 130 de tone de material antiderapant.

Pe drumurile situate în zona Dej (Lotul 5) în cursul ultimelor 24 de ore s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 10 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 7 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 44 de tone de material antiderapant.

„În continuare, se acționează cu utilaje în vederea deszăpezirii și cu materiale antiderapante pentru combaterea fenomenului de polei. De asemenea, se efectuează revizii pe majoritatea drumurilor județene pentru verificarea stării părții carosabile, acționându-se în permanență”, a mai transmis CJ Cluj, marți dimineața.

