David Popovici a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani

Multiplul campion mondial David Popovici a fost ales cel cel mai bun sportiv din Balcani în anul 2025.

David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Balcani | Foto: FAZRY ISMAIL - EPA / AGERPRES FOTO

Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în anul 2025, a anunțat, luni, 16 februarie 2026, agenția bulgară de știri BTA, care a organizat cea de-a 52-a ediție a acestei anchete, potrivit Agerpres.ro.

Popovici, care a câștigat premiul pentru a doua oară, prima dată a fost în 2022, s-a impus cu un total de 70 de puncte, după titlurile de campion mondial obținute la 100 m liber și 200 m liber. De asemenea, el a câștigat anul trecut medalii de campion european Under-23 în probele amintite.

David Popovici: „Este o mare onoare să primesc acest premiu”

David Popovici nu a putut participa la ceremonia de premiere, dar le-a transmis organizatorilor un mesaj.

„Este o mare onoare să primesc acest premiu în cadrul celei de-a 52-a ediții a Balkan Athlete of the Year, organizată de BTA. Să fiu parte din acest moment, care marchează și 128 de ani de tradiție ai BTA, face această recunoaștere și mai specială. Mulțumesc organizatorilor, felicitări și celorlalți sportivi nominalizați, mulțumesc echipei mele și tuturor celor care m-au susținut. Acest premiu ne aparține tuturor!”, se arată în mesajul lui Popovici.

Podiumul a fost completat de baschetbalistul sârb Nikola Jokic (Denver Nuggets), cu 46 de puncte, și de halterofilul bulgar Karlos Nasar, cu 41 de puncte, care a primit un premiu special.

Jokic a avut un sezon bun în NBA și a stabilit câteva recorduri ale ligii.

Halterofilul bulgar Nasar a câștigat titlul mondial la cat. 94 kg cu record mondial la aruncat, precum și titlul european la cat. 96 kg, stabilind recorduri mondiale la aruncat și total.

Baschetbalistul Giannis Antetokounmpo a terminat pe locul al patrulea, cu 39 de puncte, după ce a ajutat echipa Greciei să obțină medalia de bronz la Campionatul European și a fost inclus în echipa ideală a turneului. Antetokounmpo a fost selectat și în cea mai bună echipă din NBA și a jucat în All-Star Game.

Schioarea alpină croată Zrinka Ljutic s-a clasat pe locul al cincilea, cu 35 de puncte. Ea a obținut trei victorii în Cupa Mondială și a câștigat Micul Glob de Cristal la slalom.

Atletul grec Emmanouil Karalis a încheiat pe locul lase, cu 33 de puncte. El a devenit campion european indoor la săritura cu prăjina și a câștigat medalii de argint la Campionatele Mondiale în sală și în aer liber.

Baschetbalistul Alperen Șengun a ocupat locul șapte, cu 30 de puncte. El a fost o figură cheie a echipei Turciei care a cucerit argintul la EuroBasket 2025. Șengun a fost inclus în echipa turneului și a jucat în NBA All-Star Game.

Judoka Distria Krasniqi a ocupat locul al optulea, cu 24 de puncte. Kosovara a devenit campioană europeană și vicecampioană mondială la cat. 52 kg.

Voleibalistul bulgar Aleksandar Nikolov s-a clasat al nouălea, cu 23 de puncte. El a fost cel mai bun realizator de la Campionatul Mondial, la care Bulgaria a obținut medaliile de argint, fiind desemnat și cel mai bun trăgător la turneul final.

Canotorul grec Stefanos Ntouskos a ocupat locul 10. El este campion mondial și vicecampion european la schiff simplu.

Pentru ancheta „Balkan Athlete of the Year” pe 2025 au primit voturi 47 de sportivi din partea agențiilor naționale din regiune, AGERPRES (România), Anadolu (Turcia), BTA (Bulgaria), ANA-MPA (Grecia), TANJUG (Serbia), MINA (Muntenegru), MIA (Macedonia de Nord), HINA (Croația), FENA (Bosnia-Herțegovina), CNA (Cipru), ATA (Albania) și KosovaPress (Kosovo).

Clasamentul final în ancheta Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025:

David Popovici (România/înot) 70 puncte Nikola Jokic (Serbia/baschet) 46 Karlos Nasar (Bulgaria/haltere) 41 Giannis Antetokounmpo (Grecia/baschet) 39 Zrinka Ljutic (Croația/schi alpin) 35 Emmanouil Karalis (Grecia/atletism) 33 Alperen Șengun (Turcia/baschet) 30 Distria Krasniqi (Kosovo/judo) 24 Aleksandar Nikolov (Bulgaria/volei) 23 Stefanos Ntouskos (Grecia/canotaj) 22

