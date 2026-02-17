Neluțu Varga i-a stabilit lui Deac funcția în cadrul clubului după retragere! Cu ce urmează să se ocupe fotbalistul CFR-ului?

În ziua în care a împlinit 40 de ani, patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga, a anunțat ce poziție va ocupa Ciprian Deac după retragerea din activitate.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Ciprian Deac, mijlocașul celor de la CFR Cluj, a împlinit luni 40 de ani. În Gruia din 2005, veteranul formației din Gruia se află, cel mai probabil, la ultimul sezon ca fotbalist profesionist.

„Locomotiva” CFR-ului și omul decisiv la cele cinci titluri consecutive câștigate de ardeleni în perioada 2018-2022, Ciprian Deac a sărbătorit, totodată, 22 de ani de când a început fotbalul profesionist.

Dintre aceștia, 17 au fost în tricoul celor de la CFR Cluj, timp în care a cucerit șapte titluri de campion național, trei Cupe ale României și patru Supercupe, plus o Cupă a Germaniei, în 2011, cu Schalke 04.

De ziua sa, printre cei care i-au transmis mesaje de felicitare fotbalistului se numără și patronul echipei, Neluțu Varga. Într-o intervenție pentru Prima Sport, omul de afaceri i-a mulțumit jucătorului pentru contribuția adusă la echipă de când el este finanțator.

„Când spui CFR, spui Ciprian Deac”

În plus, Varga a precizat și ce funcție își dorește să ocupe jucătorul imediat după ce se va retrage din activitate. Contractul dintre cele două părți expiră la finalul acestei ediții și sunt șanse mari ca acesta să fie ultimul sezon din carieră.

„M-aș bucura să-i transmit și eu pe această cale o felicitare de ziua lui. Pentru mine a însemnat liderul cel mai important, el și Camora, al tuturor timpurilor de când sunt eu în fotbal.

Doi: este un exemplu de urmat pentru toți cei din academie și inclusiv pentru cei de la seniori. Este un membru marcant al clubului CFR, când spui "CFR" spui și Ciprian Deac, și Camora, și Iuliu Mureșan, spui tot ce au însemnat victoriile, trofeele și performanța.

Legat de ce va face după: din partea mea vreau să-i urez la mulți ani și să aibă multă sănătate, să își îndeplinească visul până la capăt, inclusiv în ceea ce va face după ce se va lăsa de fotbal. De fapt, nu se va lăsa, căci va rămâne în club. Asta e dorința mea și aș vrea să-l încurajez să obțină postul de vice-președinte sau de orice altă funcție care i-ar plăcea și să continue la CFR.

Pentru mine ar fi o mare bucurie să rămână alături de noi, știu că asta e viața lui și nu se poate desprinde de fotbal și clubul CFR. Clubul CFR este în sufletul lui, aici a crescut, aici a făcut performanță și cred că aici e o mare parte din sufletul lui”, a spus Neluțu Varga, patronul CFR-ului, pentru sursa citată.

