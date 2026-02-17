Fotbal internațional. Deplasare complicată pentru Chivu în Liga Campionilor!

Liga Campionilor revine în această săptămână cu turul meciurilor din play-off-ul de calificare în optimi.

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter / Foto: Inter Milano

Printre cei care vor evolua în această săptămână se numără și Inter, formația pregătită de Cristi Chivu.

Italienii se vor duela cu norvegienii de la Bogo/Glimt, în deplasare, iar echipa gazdă face eforturi mari pentru ca disputa să aibă loc în condiții normale de joc.

Cu doar două zile înainte de meci, organizatorii au curățat zăpada de pe teren și speră ca suprafața de joc să se prezinte în condiții bune. Marți sunt anunțate ninsori abundente, iar partida este programată miercuri, 18 februarie, de la ora 22:00.

Bodo este unul dintre cele mai reci locuri din Europa, în special pe timpul iernii. Situat în interiorul Cercului Arctic, orașul se confruntă în această săptămână cu temperaturi sub zero grade. Marți sunt anunțate depuneri mari de zăpadă, astfel că prognoza meteo le dă emoții organizatorilor în vederea meciului de miercuri.

Cu două zile înainte de partida contra echipei antrenate de Cristian Chivu, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu utilaje de deszăpezire care curăță gazonul de zăpada în exces.

Bodo folosește un teren sintetic, o necesitate pentru a evita un gazon înghețat în fiecare săptămână. Această suprafață a pus în dificultate numeroși adversari, creând un avantaj pentru echipa gazdă. Lazio, Roma, Porto sau Celtic sunt doar câteva nume mari care au fost învinse aici.

Din 2020, echipa norvegiană a câștigat 31 din cele 42 de meciuri europene disputate pe teren propriu, înregistrând două remize și nouă înfrângeri, potrivit The Sun.

