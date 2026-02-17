Clujean găsit MORT sub un pod în Gherla. Era căutat cu disperare de fiica lui.

Un bărbat din Cluj a fost găsit mort sub un pod în municipiul Gherla.

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost găsit decedat în Gherla | Foto: IPJ Cluj / Fotografie ilustrativă (arhivă)

În data de 16 februarie 2026, în jurul orei 14.30, Poliția Municipiului Gherla a fost sesizată de către o femeie, prin apel 112, cu privire la faptul ca în zona canalului Morii, sub un pod, ar fi găsit o persoană decedată.

Fiica lui îl căuta cu disperare

„Un echipaj s-a deplasat la fața locului, constatând că cele sesizate se confirmă. În contextul verificărilor, s-a stabilit identitatea persoanei, fiind un bărbat de 73 de ani, care ar fi plecat voluntar în urmă cu o zi din municipiul Cluj-Napoca, plecarea acestuia fiind semnalată de către fiica sa în cursul zilei de 16 februarie a.c., în jurul orei 13.20, la nivelul Secției 2 Poliție Cluj-Napoca”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în urma examinării preliminare, nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul acestuia.

„Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării expertizei medico-legale. Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care a survenit decesul, sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”, a mai transmis IPJ Cluj.

