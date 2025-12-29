Zeci de utilaje de deszăpezire, mobilizate pe drumurile din județul Cluj pentru asigurarea circulației rutiere

Autoritățile au intervenit de urgență, duminică seara, cu zeci de utilaje de deszăpezire pentru asigurarea circulației rutiere pe drumurile afectate de viscol în județul Cluj.

Mobilizare serioasă pe drumurile din județul Cluj, în contextul viscolului și ninsorilor cauzate de vremea rea.

Județul Cluj s-a aflat până luni dimineața sub Cod portocaliu de vreme extremă, vânt puternic și ninsori viscolite.

Potrivit anunțului făcut de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, intervențiile au început imediat după apariția fenomenelor meteo.

Astfel, 36 de utilaje de deszăpezire au fost scoase pe teren pentru a curăța carosabilul și a împrăștia material antiderapant pe drumurile județene în urma ninsorilor viscolite.

„Intervenim cu 36 de utilaje speciale de deszăpezire ca să aruncăm material antiderapant, pentru a face față efectelor vântului puternic din județul Cluj astfel încât să păstrăm toate drumurile deschise circulației”, a declarat Radu Rațiu prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Duminică seara, mai multe localități din județul Cluj au fost afectate de o pană de curent din cauza vântului puternic și a viscolului.

Potrivit prognozei actualizate de meteorologi, în continuare se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...45 km/h, iar în nord-estul, sud-estul, sud-vestul și centrul țării este în vigoare un Cod galben de vreme rea. Astfel, în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

De asemenea, intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60...85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

