Drumurile din Cluj, pregătite pentru iarnă. Cine va deszăpezi când ninge?

Celebra expresie românească „Iarna nu-i ca vara” pare că nu va fi valabilă și pentru drumurile județul Cluj, unde Consiliul Județean s-a pregătit deja să trimită echipaje de dezăpezire la nevoie.

Firmele de dezăpezire sunt pregătite să intervină pe drumurile din județul Cluj | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a aprobat Planul operativ de acțiune în timpul iernii pe drumurile județene, valabil pe perioada octombrie 2025 - aprilie 2026.

Forul administrativ județean a analizat și a clasificat întreaga rețea de drumuri județene, în lungime de 1.238,629 de km, pe niveluri de viabilitate, stabilind procedurile standard de intervenție pe durata sezonului rece.

Alin Tișe: „Am luat măsuri ca prima ninsoare să nu ne prindă nepregătiți”

„Am luat toate măsurile necesare astfel încât prima ninsoare să nu ne găsească nepregătiți. Asta, în ceea ce ne privește, ca autorități. În ceea ce privește societățile responsabile cu deszăpezirea, le vom monitoriza atent pentru ca acestea să intervină prompt și eficient, în vederea asigurării unor condiții de circulație normale, în condiții de iarnă, pe drumurile județene”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat oficial al forului județean.

Potrivic CJ Cluj, raportat la importanța și nivelul de trafic înregistrat pe fiecare sector în parte, numărul şi mărimea localităţilor pe care le leagă, precum şi la alte criterii obiective, drumurile au fost clasificate pe patru niveluri în funcție de care se vor stabili ordinea şi timpul în care se intervine, operațiunile care se execută, tipurile și cantitățile de materiale utilizate, etc.

Totodată, planul stabilește modul de conducere și coordonare a acțiunilor, sistemul de informare a factorilor implicați, numărul bazelor de deszăpezire ce vor trebui să funcționeze pe fiecare lot de drumuri, astfel încât să se asigure un timp optim de intervenție, utilajele și mijloacele de transport ce vor fi folosite, cantitățile și tipurile de materiale, carburanți și lubrifianți etc.

Cine va dezăpezi drumurile Clujului la iarnă?

În ceea ce privește împărțirea pe niveluri de intervenție, la nivelul I de viabilitate, în cazul căruia se intervine în cel mai scurt timp, au fost încadrate 26 de drumuri sau sectoare de drumuri județene, în lungime totală de 469,532 km, în timp ce la nivelul II au fost înscrise 38 de drumuri judeţene, care asigură legătura cu centrele de comună, în lungime totală de 364,417 km. În același timp, la nivelul III de viabilitate au fost încadrate 45 de drumuri județene în lungime de 303,748 km. Nivelul IV, în lungime de 100,932 km, este format din 15 sectoare de drumuri judeţene cu trafic extrem de redus de vehicule.Prestatorii de servicii de deszăpezire a drumurilor județene aferente celor cinci Loturi în care este împărțit județul Cluj sunt:

Lotul 1 - zona Huedin: Maxi Prest RCE SRL;

Lotul 2 - zona Gilău: Maxi Prest RCE SRL;

Lotul 3 - zona Turda: Maxi Prest RCE SRL;

Lotul 4 - zona Gherla: Opentrans SRL;

Lotul 5 - zona Dej: SC Diferit AG SRL.

