Taxele și impozitele din Florești, explicate de primarul Bogdan Pivariu: „Așa e corect și transparent”

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu a explicat, cu exemple concrete cât au crescut taxele și impozitele locale în cea mai mare comună din România.

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu a explicat cu exemple cum s-au modificat taxele și impozitele locale | Foto: Captură video Facebook, Bogdan Pivariu

Bogdan Pivariu a transmis, marți, 17 februarie 2026, că modul cel mai corect este de a explica transparent, cu cifre concrete, ce s-a modificat și de ce.

Primarul a oferit și două exemple concrete.

Pentru un teren cu construcții intravilan de 500 metri pătrați:

În 2025, impozitul a fost de 70 lei.

În 2026, impozitul este de 73 lei.

O diferență de 3 lei pe an.

Dacă luăm ca exemplu un apartament de 64 mp:

În 2025, impozitul a fost de 142 lei.

În 2026, impozitul devine 254 lei.

De ce au crescut impozitele?

„Taxele și impozitele locale s-au modificat și în Florești. De ce apar aceste modificări? Pentru că Guvernul a actualizat valorile impozabile pe metru pătrat. Aceste valori nu au mai fost actualizate de peste 10 ani, cu excepția ajustărilor anuale cu rata inflației. În ceea ce privește bonificațiile, Consiliul Local Florești a aprobat reducerile maxime permise de lege”, a transmis Bogdan Pivariu, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a mai spus că plata taxelor la timp este o responsabilitate civică.

„Înțelegem importanța taxelor și impozitelor încasate de Primăria Florești și tratăm cu maximă responsabilitate fiecare leu plătit de cetățeni. Iar dovada este clară: pentru fiecare 1 leu plătit de floreșteni, Primăria Florești a atras alți 3 lei din fonduri nerambursabile”, a conchis Bodgan Pivariu.

