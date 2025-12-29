Vreme instabilă, vânt și ninsori viscolite, cu maxime de 2 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține instabilă, cu intensificări ale vântului, cu rafale de până la 120 km/h, viscolind zăpada depusă și vizibilitate redusă în nord-estul, sud-vestul și centrul țării. Prognoza meteo pentru Cluj.

Luni, 29 decembrie, pe parcursul zilei vremea va fi vântoasã în cea mai mare parte a ţãrii, apoi rafalele vor mai slãbi în intensitate şi se vor manifesta pe arii mai restrânse faţã de intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare şi pe spaţii mici ninsori slabe în Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte.

Avertizările Cod roșu, portocaliu și galben, care au vizat inclusiv județul Cluj, expiră la ora 10, iar meteorologii au actualizat prognoza meteo.

Astfel, până luni seara, o bună parte din țară se va afla sub Cod galben de intensificări ale vântului în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60...85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

În Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

„Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului”, transmite ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între -3 şi 6 grade Celsius, iar cele minime între -10 şi -3 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi rece, cu temperaturi negative, astfel că maximele termice nu vor depăși 2 grade Celsius pe parcursul zilei, iar minima va indica -6 grade Celsius.

Cerul va fi preponderent senin, vântul va continua să sufle cu putere, mai ales în zonele montane, însă șansele de precipitații vor fi mai reduse.

Pe parcursul nopții vremea va deveni închisă, iar șenasele de ninsori vor crește. Temperaturile maxime vor fi negative – minus 1 grad Celsius și minime de -7 grade Celsius.

