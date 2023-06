Judecătorul clujean Cristi Danileț s-a întors la serviciu, după un an și 6 luni de pauză forțată! „Am revenit unde mi-e locul”

Judecătorul clujean Cristi Danileț s-a întors la serviciu, după ce un an și șase luni a fost forțat să ia o „pauză”.

Judecatorul Cristi Danileț a revenit în magistratură / Foto: Facebook - Cristi Danileț

Judecătorul Cristi Danileț s-a întors la serviciu la Tribunalul Cluj, după o „pauză forțată” de un an și jumătate:

„După un an și 6 luni de pauză forțată, azi am revenit acolo unde mi-e locul. Miercuri am prima ședință de judecată după atâta timp”, a transmis Cristi Danileț pe Facebook luni, 19 iunie 2023.

Judecătorul Cristi Danileț a fost exclus de trei ori din magistratură.

Excluderea lui Cristi Danileț din magistratură

Cristi Dănileț a fost exclus din magistratură prima dată din cauza postărilor sale de pe social media, în decembrie 2021. În soluția publicată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se arăta că judecătorul Cristi Dănileț a încălcat un articol din legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, sancțiunea care i se aplică fiind excluderea din magistratură. Era vorba despre două videoclipuri publicate pe TikTok:

„S-a decis excluderea mea din magistratură de către CSM pentru două filmulețe publicate anul trecut pe TikTok: într-unul tai gardul viu de acasă, în celălalalt curăț o piscină. Nu am făcut atunci nicio afirmație în legătură cu justiția și imaginile nu au legătură cu profesia. Este fix viața mea privată pentru care nu înțeleg să dau socoteală nimănui”, a spus Danileț atunci.

CMS l-a exclus din magistratură pentru a doua oară pe judecătorul Danileț, la finalul lunii mai 2022, pentru că ar fi activat în „ONG-uri care fac politică”. Mai exact, de această dată Danileț a fost exclus pentru „abateri disciplinare”, constând în apartenenţa la o formaţiune politică şi desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

La scurt timp de la decizia CSM, Danileţ a explicat că face parte din două ONG-uri care au criticat partidele de la guvernare. De asemenea, judecătorul clujean a evidențiat faptul că cele două ONG-uri sunt înfiinţate legal, de către un judecător, ca asociaţii neguvernamentale, apolitice şi nonprofit: „Unul se ocupă de educaţia juridică, celălalt de promovarea culturii europene. Nimeni nu a cerut desfiinţarea lor vreodată pentru că şi-ar fi încălcat statutul propriu”, mai spunea judecătorul.

În cele din urmă, a treia oară, Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară l-a exclus pe Danileț de la Tribunalul Cluj pentru „exercitarea funcției cu gravă neglijență”.

Cu toate acestea, la finalul lunii aprilie 2023, Cristi Danileț a câștigat „lupta”, după ce a câștigat și cel de-al treilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratură. În urma acestei decizii, Danileţ va trebui să primească salariile restante începând din decembrie 2021, data când a fost suspendat din funcţie.

Judecătorul Cristi Danileț a trăit pe baza unui venit lunar dintr-o chetă făcută de zeci de judecători și procurori din România, după ce a fost exclus din magistratură.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: