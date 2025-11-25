Noi semafoare la trecerile de pietoni și în intersecțiile din Cluj-Napoca: șoferii, îndemnați să respecte noile reglementări de circulație

Primăria Cluj-Napoca anunță instalarea de noi semafoare în intersecții și la trecerile de pietoni din municipiu, reglementări care vor intra în vigoare de miercuri, 26 noiembrie. Șoferii sunt îndemnați să respecte noile măsuri de circulație.

Atenție, șoferi! Noi zone semaforizate în Cluj-Napoca| Foto: pixabay.com

Primăria Cluj-Napoca anunță că, începând cu data de 26 noiembrie 2025 vor fi puse în funcțiune noi instalații de semaforizare.

Noile semafoare vor funcționa în următoarele locații:

Treceri de pietoni:

*B-dul Muncii - zona intersecției cu str. Fabricii;

*Str. Fabricii zona intersecției cu B-dul Muncii;

*Piața 1848 - zona intersecției cu strada Paris (strada Olănești);

Pentru a traversa, pietonii trebuie să acționeze butoanele pietonale prin care solicită culoarea verde a semaforului.

Intersecții:

*Str. Platanilor - str. Moș Ion Roată;

*B-dul Muncii - zona nr. 219 (de pe B-dul Muncii);

Șoferii și pietonii sunt îndemnați să circule cu prudență în zonele menționate și să respecte noile reglementări de circulație.

