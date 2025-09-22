Semafoare de pe artere importante din Cluj, funcționale și pe timpul nopții. Viceprimarul Dan Tarcea: „Este o măsură de siguranță”.

Unele semafoare de pe arterele importante din municipiul Cluj-Napoca rămân active și pe timpul nopții. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, măsura vizează creșterea siguranței în trafic.

Semafoare de pe artere importante din Cluj, funcționale și pe timpul nopții. Viceprimarul Dan Tarcea: „Este o măsură de siguranță”.|Foto: Dan Tarcea - Facebook

Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere, municipalitatea a decis, în urma consultării cu reprezentanții serviciului rutier, menținerea activă a semafoarelor în unele intersecții și străzi din oraș.

Măsura vine să aducă un plus de siguranță în trafic pe Calea Dorobanților, zonă unde de-a lungul timpului s-au produs accidente rutiere grave din cauza vitezei excesive și a șoferilor teribiliști, dar și pe alte străzi intens circulate.

Semafoare de pe artere importante din Cluj, funcționale și pe timpul nopții. Dan Tarcea: „Este o chestiune de siguranță”.

Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a răspuns mai multor întrebări primite de la clujeni pe rețelele sociale. Unul dintre subiectele abordate a vizat semafoarele care funcționează și pe timpul nopții.

„Semafoarele care funcționează după ora 00.00 creează blocaje inutile. De ce nu sunt trecute pe galben intermitent și în timpul nopții”, a fost întrebarea lansată de un clujean.

Viceprimarul Dan Tarcea răspunde întrebărilor clujenilor|Foto: Dan Tarcea - Facebook

După cum a semnalat Dan Tarcea, faptul că semafoarele rămân funcționale și după ora 00.00 reprezintă o măsură de siguranță pentru șoferi.

„Este o decizie legată de siguranță. În ultima perioadă am constatat că s-au produs foarte multe accidente, mai ales în zone liniare precum Calea Dorobanți sau B-dul 21 Decembrie 1989.

Astfel, în urma consultării cu Poliția, am ajuns la concluzia că este bine să rămână în anumite intersecții semafoarele pe roșu, pentru că atrage atenția și îi face pe oameni să fie vigilenți: să încetinească, să oprească și să stea 30 de secunde la semafor, după care să meragă mai departe.

Noaptea nu se creează ambuteiaje pentru că nu este o circulație foarte mare și considerăm că siguranța este mult mai importantă decât cele treizeci de secunde pe care le poate aștepta cinvea la semafor”, a explicat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca în răspunsul oferit la solicitarea unui clujean.

În martie 2025, în urma unui grav accident rutier produs pe Calea Dorobanților, administrația locală anunța că va instala camere de supraveghere în zonele preferate de șoferii teribiliști care fac „liniuțe”, astfel că iar conducătorii auto care fac drifturi sau forțează culoarea galbenă în intersecții vor fi sancționați.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: