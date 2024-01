Cristi Danileţ a condus ultima şedinţă de judecată. Mesajul dat înainte să plece la pensie.

Judecătorul Cristian Danileț a condus, miercuri, 17 ianuarie, ultima ședință de judecată, în sală fiind colegii săi din Tribunalul Cluj, judecători, grefieri și procurori.

Judecătorul Cristi Danileț la ultima ședință, 17 ianuarie/ Foto: Cristi Danileţ - Facebook



Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat, miercuri seară, că a condus ultima şedinţă de judecată, după ce a luat decizia de a se pensiona.

„Azi, am avut parte de un moment unic în viață: am condus ultima ședință de judecată, am luat ultima decizie judiciară, am rezolvat ultimul dosar penal și am purtat pentru ultima dată roba, în mod oficial. Colegii din Tribunalul Cluj, judecători, grefieri și procurori mi-au făcut onoarea de a asista la ultimul proces unde am condus ședința de judecată.

Am avut ocazia să le vorbesc din suflet despre demnitate. Plec din această profesie convins că nu puteam să fac mai mult pentru independența justiției, demnitatea magistraților, aplicarea corectă a legii pentru cetățean. Am încercat să fiu un profesionist în toate situațiile în care m-am aflat în sala de judecată. Am respectat magistrații, am ținut la grefieri, am considerat avocații drept colegi. Am tratat cu omenie părțile implicate în dosare. Am colaborat corect cu instituțiile statului. Am pregătit la Facultate și la INM sute de studenți și tineri magistrați care în prezent îmi sunt colegi.

Voi continua cu educarea tinerei generații în spiritul legalității și al dreptății. Sper să vină în sistemul de justiție oameni mai buni și mai competenți, care să aducă un plus-valoare societății, să promoveze drepturile omului și să susțină statul de drept”, a transmis Cristi Danileț.

Danileț: „Umilința pe care am îndurat-o a pus capac”

Acesta a vorbit și despre motivele care l-au făcut să plece din sistem.

„Am ajuns la un capăt și nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut eu. Au fost ani de zile în care am putut să luăm decizii foarte faine pentru noi, am mers și la Ministerul Justiției și la CSM, tot timpul am fost acolo cu bună credință. Am crezut că chiar se pot îmbunătății lucrurile, dar am ajuns foarte jos (…) Umilința pe care am îndurat-o cu acțiunile disciplinare, pentru mine a pus capac. N-am crezut vreodată că se poate face confuzie între viața privată și viața profesională.

M-a durut cel mai mult nedreptatea. Pentru că sunt alți colegi care înjură, beau, se bat prin birouri, care consumă droguri, trăiesc cu interlopi, care dau informații din dosare, care înjură președintele Statului, iau peste picior autoritățile și vezi că nu li se întâmplă nimic. Și brusc tu te trezești că-ți faci curat acasă și într-un moment de slăbiciune pui pe TikTok și ești anchetat ca și cum ai fi un infractor, pentru mine chestia asta a fost incredibilă (…) Deci plec de aici cu o mare părere de rău, nu cu părere de bine”, a transmis judecătorul Cristi Danileț, potrivit clujust.ro.

Danileț s-a intors în magistratură în primăvara anului trecut, după ce a câștigat și al treilea proces cu Inspecția Judiciară.

Danileț, exclus de trei ori din magistratură

Judecătorul Cristi Danileț a fost exclus din magistratură de CSM pentru prima oară în decembrie 2021, pentru manifestări pe care le-ar fi avut pe mai multe reţelele de socializare.

În mai 2022, Consiliul Superior al Magistraturii l-a exclus din magistratură pentru a doua oară pe judecătorul Cristi Danileț, pe motiv că a făcut politică prin participarea la activitatea unor ONG-uri din care făcea parte.

În iulie 2022, judecătorul Cristian Danileț a fost exclus pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, cu majoritate de voturi, pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență.

În toate cele trei cazuri, judecătorul Cristi Danileț a câștigat definitiv în instanță. Acesta a revenit în magistratură în primăvara anului trecut, după ce a obținut câștig de cauză în al treilea proces cu CSM.

În urmă cu doi ani, Cristi Danileț a fost premiat de Grupul pentru Dialog Social (GDS) pentru activitatea sa din anul 2021. În noiembrie 2022, Danileț devenea cetățean al Republicii Moldova, în urma unui decret semnat de președintele Maia Sandu.

