Șoferul care a produs accidentul pe Autostrada Transilvania era băut: alcoolemie de peste 1 la mie

Conducătorul auto care a provocat un accident rutier, luni dimineața, pe Autostrada Transilvania, avea o alcoolemie de peste 1 la mie. O femeie a fost rănită și a ajuns la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Din primele cerectări efectuate la fața locului, un bărbat de 63 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care circula cu un autoturism pe banda 2, la km 2+500m, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu parapetul median.

În urma impactului, o femeie de 50 de ani, pasager în autovehicul a suferit leziuni, fiind transportată la unitatea medicală.

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat”, informează, luni, IPJ Cluj.

Poliția efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru dispunerea măsurilor legale.

Duminică, un accident rutier grav, soldat cu rănirea a trei persoane, s-a produs în localitatea clujeană Poieni. Potrivit Poliției, accidentul rutier s-a produs pe fondul consumului de alcool: șoferul, un bărbat de 38 de ani, a fost testat pozitiv cu aparatul etilotest.

