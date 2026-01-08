  • Flux RSS
Actualitate

Nisoare și temperaturi scăzute la Cluj. Prognoza meteo 8 ianuarie 2026.

Clujul s-a îmbrăcat în hainele de iarnă, iar meteorologii au anunțat ninsoare, joi, 8 ianuarie 2026.

Meteorologii au anunțat nisoare la Cluj-Napoca, joi, 8 ianuarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro Meteorologii au anunțat nisoare la Cluj-Napoca, joi, 8 ianuarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Temperatura maximă va fi de minus 2 grade Celsius la Cluj-Napoca.


 

 


Minima zilei va fi de minus 4 grade Celsius.

La Cluj-Napoca este zăpadă în această dimineață, iar meteorologii au anunțat ninsoare slabă și cer mai mult noros.


Viteza vântului va fi de 7 metri pe secundă.

