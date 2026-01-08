Zăpada și-a spus cuvântul în traficul clujean. Un TIR a derapat în șanț în Iclod.

Condițiile meteo de pe unele străzi din județul Cluj dau bătăi de cap șoferilor.

Un TIR a ajuns în șanț la Iclod, joi, 8 ianuarie 2026 |Foto: ISU Cluj





Joi, 8 ianuarie 2026, in jurul orei 01.00, un camion a ajuns în șanț in apropierea unui magazin în comuna Iclod.

„În accident a fost implicat un autotren, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. Un bărbat a fost evaluat de către paramedici, refuzând ulterior transportul la spital.

Astfel, în urma evenimentului au rezultat numai pagube materiale. Au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD”, a transmis ISU Cluj.

