Accident rutier grav pe A3, lângă Câmpia Turzii. Femeie rănită, transportată la spital.

Un accident rutier grav s-a produs luni pe Autostrada Transilvania, în apropiere de Câmpia Turzii. O femeie a ajuns la spital.

Accident rutier grav pe A3, în apropiere de Câmpia Turzii. Femeie rănită, transportată la spital.|Foto: ISU Cluj

Accident rutier produs luni dimineața pe Autostrada Transilvania (A3), în apropiere de Câmpia Turzii.

ISU Cluj a intervenit cu o autospecială de descarcerare, iar la fața locului a fost trimis și o ambulanță de la Serviciul Județean de Ambulanță (SAJ) Cluj.

Accident rutier grav pe A3, în apropiere de Câmpia Turzii. Femeie rănită, transportată la spital.

Pompierii din Turda au intervenit la un accident rutier petrecut pe autostrada A3, în apropiere de municipiul Câmpia Turzii.

Accident rutier grav pe A3, în apropiere de Câmpia Turzii. Femeie rănită, transportată la spital.|Foto: ISU Cluj

„Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Din fericire, nu au existat victime încarcerate”, transmite ISU Cluj.

O femeie de aproximativ 55 de ani a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Duminică, un accident rutier grav, soldat cu rănirea a trei persoane, s-a produs în localitatea clujeană Poieni. Potrivit Poliției, accidentul rutier s-a produs pe fondul consumului de alcool: șoferul, un bărbat de 38 de ani, a fost testat pozitiv cu aparatul etilotest.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: