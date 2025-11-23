Accident la ieșirea din localitatea Mociu! O mașină s-a răsturnat.

Un accident rutier s-a petrecut duminică după-amiază la ieșire din localitatea Mociu.

Foto: ISU Cluj arhivă

Echipajele de la Punctul de Lucru Mociu intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Mociu.

În accident a fost implicat un autoturism, care s-a răsturnat. Nu au existat persoane încarcerate, iar o femeie de aproximativ 40 de ani, conștientă și cooperantă, este evaluată medical.

La intervenție iau parte o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. Femeia a refuzat, însă, transportul la spital.

