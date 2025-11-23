  • Flux RSS
Actualitate

Accident la ieșirea din localitatea Mociu! O mașină s-a răsturnat.

Un accident rutier s-a petrecut duminică după-amiază la ieșire din localitatea Mociu.

Foto: ISU Cluj arhivă Foto: ISU Cluj arhivă

 

 


 

Echipajele de la Punctul de Lucru Mociu intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Mociu. 


 

În accident a fost implicat un autoturism, care s-a răsturnat. Nu au existat persoane încarcerate, iar o femeie de aproximativ 40 de ani, conștientă și cooperantă, este evaluată medical.


La intervenție iau parte o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. Femeia a refuzat, însă, transportul la spital.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Accident la Poieni! Trei persoane au fost rănite, șoferul conducea sub influența alcoolului!

Locuință cuprinsă de flăcări, în Chinteni. Pompier accidentat în timpul intervenției, transportat la spital.

Trafic reluat pe DN1C. Cum s-a produs accidentul din Jucu de Mijloc?

abonare newsletter