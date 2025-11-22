Accident la Poieni! Trei persoane au fost rănite, șoferul conducea sub influența alcoolului!

Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localității Poieni.

Foto: IPJ Cluj

În urma impactului, au rezultat trei pietoni accidentați, mai exact două femei și un bărbat. Potrivit primelor date, una dintre femei se află în stare gravă. În acest moment, intervin la fața locului o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și două echipaje SAJ.

Victimele au vârste cuprinse între 17 și 22 de ani. Toate trei persoanele vor fi transportate la spital.

Foto: IPJ Cluj

„În data de 22 noiembrie a.c., în jurul orei 17.40, a fost înregistrat un accident rutier pe DN-E60, în localitatea Poieni, cu implicarea a două vehicule și a trei pietoni.

Conform primelor cercetări efectuate, un bărbat de 38 de ani care se afla la volanul unui autovehicul, ar fi acroșat trei pietoni cu vârste cuprinse între 17 și 22 de ani, care traversau drumul public pe trecerea pentru pietoni.

În urma evenimentului, un pieton a fost proiectat într-un alt vehicul, care circula din sensul opus. Accidentul s-a soldat cu rănirea pietonilor, fiind transportați la unitatea medicală.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0.33 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis IPJ Cluj.

