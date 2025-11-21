Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, arestaţi preventiv pentru 30 de zile

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, plasați în arest preventiv|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mercenarul Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, vineri, Curtea de Apel București.

Horațiu Potra a fost adus în instanță pentru a fi audiat de judecători în legătură cu dosarul în care s-a dispus în luna februarie arestarea preventivă în lipsă, după ce a fugit din România.

Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, arestaţi preventiv pentru 30 de zile

„Confirmă arestarea preventivă dispusă față de inculpații Potra Horațiu, Potra Dorian și Potra Alexandru Cosmin prin încheierea nr. 90 din data de 28 februarie 2025 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul ÎCCJ, definitivă prin încheierea nr. 2/C din data de 13 martie 2025.

Dispune executarea mandatelor de arestare preventivă emise față de inculpații Potra Horațiu, Potra Dorian și Potra Alexandru Cosmin pe o perioadă de 30 de zile, care se calculează de la data încarcerării, respectiv 20.11.2025, până la data de 19.12.2025, inclusiv.

Respinge ca nefondate cererile privind înlocuirea măsurii arestării preventive, formulate de inculpați. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în decizia instanței, citată de Agerpres.ro

Cei trei au fost aduși joi seară cu o cursă aeriană din Dubai, sub escorta poliției.

Horațiu Potra, Dorian Potra și Alexandru Potra au fost dați în urmărire internațională, după ce au plecat din România la începutul acestui an, fiind reținuți pe 29 septembrie în Emiratele Arabe Unite.

Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică - alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: