Mercenarul Horațiu Potra a fost extrădat, joi, în România, alături de fiul și nepotul său.

Horațiu Potra și fiul său, Dorian - aduși în țară|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mercenarul Horațiu Potra a fost adus, joi, în țară, cu o cursă aeriană din Dubai și a fost preluat de polițiști de la Aeroportul Otopeni.

Alături de Potra se mai află fiul său, Dorian Potra, și un alt membru al familiei, Alexandru Potra, toți trei fiind dați în urmărire internațională, după ce au plecat din România la începutul acestui an.

Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai alături de fiul şi nepotul său

„Joi, o escortă a Poliției Române a adus în țară trei persoane, urmărite internațional, pe numele cărora au fost emise mandate de arestare preventivă. Polițiștii au adus în țară un bărbat de 55 de ani, din județul Sibiu, urmărit internațional pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Acesta a fost adus din Emiratele Arabe Unite, având emis pe numele său, de către Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, un mandat de arestare preventive”, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), potrivit Agerpres.ro

De asemenea, au fost aduși în țară alți doi bărbați, de 19 și 31 de ani, ambii din județul Sibiu, urmăriți internațional pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, având emise pe numele acestora mandate de arestare preventivă.

Cei trei urmează să fie duși în unități de arest în vederea executării mandatelor.

Pe 29 septembrie, cei trei membri ai familiei Potra au fost reținuți în Emiratele Arabe Unite, iar autoritățile române au declanșat procedurile de extrădare.

Ulterior, avocații lui Potra au anunțat că acesta vrea să se întoarcă în România, deoarece dorește „să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele”.



Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică - alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale

