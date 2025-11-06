Pasagerul 3 milioane la Aeroportul Internațional Cluj în 2025. Alin Tișe: „Nu ne oprim aici. Vrem să ajungem la 10 mil. în 2045.”

Joi, 6 noiembrie 2025, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a aniversat pasagerul cu numărul trei milioane anul acesta.

Aeroportul Internațional Cluj a atins pentru al treilea an la rând borna de 3 milioane de pasageri într-un an | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” a aniversat, din nou, trei milioane de pasageri într-un an calendaristic.

Și anul acesta, borna a fost atinsă mai rapid comparativ cu cel precedent.

Spre deosebire de anii precedenți, când pasagerii aniversați veneau la Cluj, în 2025 a fost o pasageră care a plecat cu un zbor din Capitala Transilvaniei.

Pasagerul 3 mil. la Aeroportul Cluj în 2025, zbor spre Istanbul

Carmen Ramona Crișan este pasagerul cu numărul 3 milioane pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj din 2025.

Tort aniversar: trei milioane de pasageri la Aeroportul Internațional Cluj în 2025 | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Aceasta a zburat cu operatorul AnimaWings, pe ruta Cluj - Istanbul.

monitorulcj.ro a stat de vorbă cu pasagera cu numărul trei milioane.

Carmen Ramona Crișan, pasagerul cu nr. 3 mil. pe Aeroportul Cluj în 2025 | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

„Sunt fericită. Nu mă așteptam la o asemenea surpriză. Călătoresc des și așteptam de ceva timp să plec în vacanță. Niciodată nu am avut parte de o asemenea surpriză și chiar nu mă așteptam să fie acum. Sunt administratorul unei firme. În timpul liber îmi place foarte mult să călătoresc, cel mai mult de pe Aeroportul din Cluj-Napoca, deaoarece sunt de aici. După atâtea călătorii am fost și premiată de aeroport, inclusiv de AnimaWings, cu care zbor prima dată și am înțeles că sunt foare faine avioanele. De abia aștep să le văd”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Carmen Ramona Crișan, pasagerul cu nr. 3 mil. pe Aeroportul Cluj în 2025.

Ea a fost premiată de AnimaWings cu un voucher: două bilete dus-întors pe ruta Cluj-București sau București - Cluj.

„Aștept cu nerăbdare să folosesc premiul. Chiar mi-am propus să vizitez și Capitala României. Am fos cu mașina, deoarece nu am călătorit niciodată pe un zbor intern. Acum o să am parte”, ne-a mai spus Carmen Crișan.

David Ciceo: „Sperăm să ajungem la 10 milioane de pasageri în 20 de ani”

Cu ocazia aniversării a luat cuvântul și David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, la aniversarea a trei milioane de pasageri în 2025 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Această bornă este foarte importantă cu atât mai mult cu cât am atins-o mai repede decât anul trecut. Avem o creștere de aproximativ 8% a numărului de pasageri. Sperăm să încheiem anul cu circa 3,5 milioane de pasageri. Este un rezultat deosebit. Ne bucurăm că eforturile depuse Consiliului Județean Cluj și angajații noștri au dat roade. Avem facilități noi. Am dezvoltat platforme. Am extins terminalul. Aici suntem aproximativ 340 de angajați, care am făcut posibil acest lucru, iar atingerea aceste borne. În 20 de ani sperăm să fim la 10 milioane de pasageri la Aeroportul Cluj. Pentru asta ne trebuie un terminal nou de pasageri. Când va fi finalizată devierea râului Someș vom extinde pista la 3.400 de metri. Cu sprijinul clujenilor vom putea”, a declarat David Ciceo.

David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, la aniversarea pasagerului cu numărul 3 milioane în 2025 | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Președintele CJ Cluj: Guvernul nu finanțează proiecte regionale

La eveniment a fost prezent și Alin Tișe, președintele Consilului Județean Cluj. Aeroportul Cluj se află în subordinea forului județean.

„Aniversarea a trei milioane de pasageri este un eveniment important. Faptul că am atins acest prag pentru al treilea an consecutiv confirmă că suntem cel mai importat aeroport din România după cel din Capitală. Se văd rezultatele a celor 10 ani de investiții. Îmi amintesc când unii râdeau de noi. Nu ne oprim aici. Evenimentul ne dă speranțe și mergem mai departe pentru a ajunge la 10 milioane de pasageri până în 2045. Dacă nu vom investi în aeroport vom fi prinși nepregătiți. Când finanțăm investiții și dezvoltăm crește și numărul de pasageri. Asta a presupus mulți, mulți ani de investiții. A fost visul nostru de a avea un aeroport regional. Clujenii au înțeles că din buzunarul lor s-a realizat acest obiectiv. Nu ne suprinde că guvernul nu finanțează astfel de proiecte regionale, deoarece preocuparea lor este să dea bani în alte direcții. Nu ne suprinde că nu finanțează spitalele care pot fi făcute (Spitalul Pediatric Monobloc Cluj și Centrul de Transplant - n. red.) și le finanțează pe cele care nu au nici măcar autorizația de construcție. Practic, din banii clujenilor care plătesc taxe și impozite s-a ajuns la această bornă”, a spus Alin Tișe.

Președintele forului județean a subliniat că dezvoltarea Aeroportului Cluj trebuie dusă dincolo de persoane sau de mandate și cine are semnătura vremelnic la Județ sau la Aeroport și că prin continuitate vor putea fi realizate și alte obiective mărețe în județ și în România.

Cu ocazia acestui eveniment, publicul a fost încântat de un mini concert susținut de artiști de la Opera Națională Română Cluj-Napoca.

Anul 2025 se dovedește a fi unul al consolidării performanței pentru Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj, prin media lunară de peste 250.000 pasageri, cu un vârf record de 360.000 de pasageri în luna august, prin cele peste 40 de destinații regulate, alături de până la 15 destinații de charter turistice, precum și prin noile proiecte demarate și strategia de dezvoltare a aeroportului clujean pentru atingerea a 10 milioane de pasageri în anul 2045.

De asemenea, distribuția echilibrată între traficul Schengen și Non-Schengen, precum și numărul tot mai mare de conexiuni directe către marile huburi europene - București, Istanbul, Munchen, Zurich confirmă rolul strategic al Aeroportului Internațional „Avram Iancu" Cluj în rețeaua națională și internațională de transport aerian.

