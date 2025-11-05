Exercițiu de amploare la Aeroportul Internațional Cluj. 1.000 de salvatori au intervenit la o simulare de accident aviatic. VIDEO

Exerciţiul a avut loc, miercuri, în perimetrul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj, iar scenariul a constat în producerea unui accident de aviaţie civilă cu zeci de morţi şi răniţi.

Simulare de accident aviatic la Aeroportul Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Autorităţile cu atribuţii în cazul unei situaţii de urgenţă pe aeroport au participat la acest exerciţiu cu forţele şi mijloacele din dotare.

Aeroportul International „Avram lancu” Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judetean (CJ) Cluj, a organizat, miercuri, 5 noiembrie 2025, un Exercițiu de Antrenament, pentru verificarea aplicabilității „Planului de Acțiune pentru Situatii de Urgentă”, în cazul producerii unui accident de aviație civilă pe aeroport.

Simulare de accident aviatic în Cluj: scenariu cu 25 de morți și 15 răniți grav

Exercițiul s-a desfășurat după următorul scenariu:

„Comandantul unei aeronave de tip A320 care aparține aeriene X-AERO, a anuțat MAYDAY înainte de aterizare. După aterizare, aeronava a iesit de pe pistă, iar din cauza deteriorării trenului de aterizare, fuselajul și planurile aeronavei au suferit avarii, determinând secționarea acesteia în două bucăți. În zona accidentului s-au zărit coloane de fum și sunt indicii de izbucnire a unui incendiu. La bordul aeronavei nu au fost materiale periculoase, iar cantitatea de combustibil la momentul aterizării este de 3 tone. Din cei 100 de pasageri și 6 membri ai echipajului se estimează că 25 de persoane au decedat, 15 sunt grav rănite, 26 prezintă răni ușoare și 40 de persoane nu necesită îngrijire medicală imediată”

Curcubeul a apărut în timpul exercițiului de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Scopul exercițiului a fost de a verifica aplicabilitatea „Planului de Actiune pentru Situatii de Urgentă” și coordonarea acțiunilor de intervenție între instituțiile cu atribuții în domeniu, conform reglementărilor și normelor pentru gestionarea situațiilor de urgență în cazul unui accident de aviație civilă pe aeroport.

Acțiunile de alarmare și intervenție din cadrul exercițiului s-au realizat în timp real și au fost implicate un număr de aproximativ 1.000 de persoane, respectiv reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, reprezentanți ai autorităților locale și județene, reprezentanți ai instituțiilor cu activitate în perimetrul aeroportuar, ai companilor aeriene si de handling.

Autospeciale de pompieri, intervenție pentru stingerea „focului” la simularea de accident aviatic de la Aeroportul Internațional Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Exercițiul s-a desfăsurat în conditii de sigurantă si a fost finalizat cu succes, fară a fi afectat traficul aerian.

David Ciceo: Exercițiul, foarte important pentru întreaga comunitate din județul Cluj

La finalizarea exercițiului a luat cuvântul directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, care a subliniat importanța acestui exercițiu.

„Un exercițiu foarte important. Nu doar pentru Aeorportul Internațional Cluj, ci pentru întreaga comunitate din județul Cluj. Siguranța pasagerilor este pe primul loc. Trebuie să fim pregătiți pentru orice situație. Traficul a crescut foarte mult pe acest aeroport. Avem zilnic 50 de decolări, 50 de aterizări. Estimăm că vom ajunge la circa 3,5 milioane de pasageri până la finalul acestui an. Acest exercițiu a fost foarte complex. Peste 35 de entități au participat.”, a declarat David Ciceo.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, prezent la simularea unui accident aviatic | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Directorul aeroportului a menționat că a avut loc un eveniment „mayday” chiar zilele trecute, când unui copilot care trebuia să aterizeze la Cluj i s-a făcut rău.

După cum arată directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, a fost vorba de o urgență medicală în cazul unui copilot al aeronavei Ryanair, care a primit primul-ajutor la fața locului și a fost transportat ulterior la spital.

Exercițiul de antrenament de miercuri, 5 noiembrie 2025, s-a desfășurat conform legislației aplicabile în domeniu, care presupune organizarea unui astfel de exercițiu, pentru verificarea aplicabilității planului acțiune, o dată la doi ani.

Prefect Maria Forna: „A fost o situație de urgență extrem de bine simulată la Cluj”

A luat cuvântul și prefectul județului Cluj, Maria Forna.

„Autoritățile au simulat extrem de bine o situație de urgență care se poate întâmpla nu doar la Cluj, ci la orice aeroport din lume. Le mulțumesc clujenilor că au dat dovadă de înțelegere, având în vedere numărul mare de autovehicule implicate în acest exercițiu. Traficul din Cluj a fost îngreunat în această dimineață. Trebuie să fim pregătiți pentru situații de urgență pe care sperăm să nu le traversăm”, a spus Maria Forna.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, prezentă la la simularea unui accident aviatic la Aeroportul Internațional Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

În cadrul simulării a intervenit de urgență și un elicopter SMURD venit de la Jibou.

Elicopter SMURD, la similarea de accident aviatic de pe Aeroportul Internațional Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Totodată au fost amplasate imediat corturi medicale pe post de spitale mobile pentru a trata răniții, dar și o „morgă” temporară pentru scenariul celor 25 de decedați.

„Rănit” transportat de urgență într-un cort medical amplasat pe pista Aeroportului Cluj, în cadrul unei simulări de accident aviatic | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Principalele obiective ale exercițiului au fost:

antrenarea personalului de intervenție în cazul producerii unui accident de aviație civilă pe aeroport;

coordonarea acțiunilor de intervenție între instituțiile, companiile, serviciile și persoanele implicate în rezolvarea situațiilor de urgență;

familiarizarea personalului din perimetrul aeroportuar și din cadrul instituțiilor cu atribuții în gestionarea serviciilor de urgență privind rolul lor în planul de acțiune, precum și corectarea eventualelor deficiențe;

La exercițiu a fost prezenți și zeci de elevi veniți cu școala din Câmpeni, județul Alba.

