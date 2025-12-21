Un pas mare spre play-off! „U” Cluj încheie anul cu victorie în fața Farului

„Studenții” încheie luna decembrie, cu două victorii și trei rezultate de egalitate, și se apropie și mai mult de locurile de play-off.

Foto: FC Universitatea Cluj- Facebook

„Studenții” lui Cristiano Bergodi au pierdut o singură dată sub comanda tehnicianului italian, instalat la finalul lunii octombrie, și încheie anul 2025 la egalitate de puncte cu Oțelul. Gălățenii ocupă, însă, locul 6 din cauza golaverajului pozitiv, +14, față de +7.

Duminică seara, „șepcile roșii” au început mai bine meciul de pe Cluj Arena și au atacat poarta lui Buzbuchi încă din minutul 3. Șutul lui Fabry l-a întins serios pe goalkeeperul oaspeților, care a respins execuția de la marginea careului. S-a marcat, însă, la prima mare ocazie a partidei, Lukic, golgheterul echipei din acest sezon, a înscris în minutul 27 după o greșeală incredibilă în apărare a lui Radaslavescu și a trimis mingea în plasă. A fost al 11-lea gol marcat de vârful bosniac în acest sezon și reușita care l-a propulsat pe primul loc în topul celor mai buni marcatori ai Superligii.

Chipciu, cu un șut de la distanță, putea majora diferența pe tabelă la finalul primei reprize, însă portarul Farului a fost atent. Nici Drammeh și nici Trică nu au fost mai inspirați în partea secundă. Jucătorii antrenați de Ianis Zicu nu s-au apropiat decisiv de poarta lui Lefter, astfel că duelul s-a încheiat cu victoria la limită a gazdelor.

