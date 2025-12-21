VIDEO. Sesizările magistraților, în atenția lui Nicușor Dan. „Sunt probleme serioase”

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică faptul că sesizările de la magistrați indică „probleme serioase” în funcționarea sistemului de justiție.

Sesizările magistraților, în atenția lui Nicușor Dan. „Sunt probleme serioase” |Foto: captură video. Administrația Prezidențială a României- Facebook

Șeful statului a precizat că a parcurs aproximativ două treimi din cele aproape 2.000 de pagini de sesizări, în timp ce echipa sa le-a citit integral. Potrivit acestuia, mesajele semnalează disfuncționalități legate de modul de exercitare a puterii în interiorul sistemului judiciar, notează Agerpres.ro.

„Nu vorbim, în acest moment, despre fapte dovedite, ci despre sesizări care trebuie verificate pe bază de probe și prin proceduri legale”, a subliniat Nicușor Dan, care a mai adăugat că unele dintre aspectele semnalate sunt „foarte grave”

Magistrații nu acționează în interesul publicului

Printre aspectele reclamate se află influența conducerilor instanțelor asupra carierei magistraților, criteriile de promovare la instanțele superioare, dar și procedurile de delegare și detașare, descrise ca fiind arbitrare. În sesizările aflate pe masa președintelui sunt menționate inclusiv situații în care magistrații care nu împărtășesc aceleași opinii față de conducere sau față de Consiliul Superior al Magistraturii ar fi fost dezavantajați profesional.

„Deci sunt două tipuri de probleme - pe de o parte probleme care vin din lege și, în opinia mea, dacă vrem să discutăm de legile justiției, pe toate chestiunile de procedură de care am vorbit, va fi o discuție lungă, însă pe termen scurt trebuie să ne concentrăm pe acele chestiuni care sunt recurente - proba cum se fac promovările, dacă trebuie sau nu să fie un criteriu obiectiv, eu aș zice că da, cine face parte din colegiile de conducere ale instanțelor și toată lumea din aceste sesizări spun că acești oameni trebuie aleși prin vot de către colegii lor, și nu impuși, și modul în care se fac delegări/detașări să fie mult mai precis formulat, astfel încât posibilitatea de atitudine discreționară să fie mult redusă” , a constatat șeful statului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: